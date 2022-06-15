В Україні звільнили від мобілізації ще одну категорію чоловіків

Річ йде про учнів та педагогів ПТУ

В Україні набув набув чинності закон № 2196-IX, який звільняє від призову частину чоловіків. Річ йде про учнів та педагогів професійно-технічних училищ.

Цим документом в Україні прирівняли права учнів і викладачів ПТУ до прав студентів і викладачів вишів. Тобто вони отримують відтермінування від призову на військову службу.

Проте у документі прописані винятки:

відтермінування від мобілізації можуть отримати тільки учні денної або дуальної форми навчання;

що стосується викладачів ПТУ, то відтермінування надається тільки тим, для яких викладацька діяльність у ПТУ – основне місце роботи, а вони отримують там не менше 0,75 ставки.

Нагадаємо, що 24 лютого через початок повномасштабного російського вторгнення в Україну в нашій державі було оголошено загальну мобілізацію. Тоді ж Верховна Рада проголосувала за запровадження в Україні воєнного стану. З того часу його продовжували на місяць.

На засіданні 22 травня парламент знову продовжив дію воєнного стану та загальної мобілізації до 23 серпня. Відповідне рішення увалено для виконання указу президента Володимира Зеленського.

Член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, що загальна мобілізація до кінця війни навряд чи буде скасована.

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