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Окупанти провели навчання на ЗАЕС. Банкова відреагувала

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти провели навчання на ЗАЕС. Банкова відреагувала
Армія РФ провела військові навчання на захопленій ЗАЕС
фото: скріншот

Подоляк заявив, що Росія продовжує перетворювати найбільшу атомну станцію Європи на полігон для військових навчань

Російська армія провела військові тренування на захопленій Запорізькій атомній електростанції, порушуючи всі встановлені норми ядерної безпеки. Про це повідомляє радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

«Росія продовжує перетворювати найбільшу атомну станцію Європи на полігон для військових навчань, не дотримуючись усіх правил безпеки», - написав Подоляк.

Він також запитав, чи будуть заяви ООН або МАГАТЕ про неприпустимість мілітаризації ЗАЕС.

«Чи будуть заявлені #ООН або #МАГАТЕ про неприпустимість мілітаризації #ЗАЕС ? Чи побачимо ми санкції щодо «Росатоми»? Питання ядерної безпеки все частіше стають питаннями риторичного характеру», – підкреслив радник Офісу президента.

Раніше повідомлялося, що у Головному управлінні розвідки запевняють, що наразі ймовірність провокацій на Запорізькій атомній електростанції мінімальна, загрози немає

У ЗМІ поширилась інформація, що Путін ухвалив рішення підірвати Запорізьку АЕС.

Нагадаємо, нещодавно Росія знову заговорила про ядерну катастрофу на ЗАЕС.

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Теги: росія санкції армія військові навчання радник Михайло Подоляк МАГАТЕ

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