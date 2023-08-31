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Окупанти замінували шлях МАГАТЕ до Запорізької АЕС (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти замінували шлях МАГАТЕ до Запорізької АЕС (відео)

Російська сторона пройшла по непідконтрольній Україні українській території приблизно півтора кілометри

Українські сапери зі складу підрозділів, що діють на Запорізькому напрямку, знешкодили п’ять російських протипіхотних мін на шляху представників місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, які прямували на ротацію. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

«Сапери зі складу підрозділів, що діють на запорізькому напрямку, знешкодили п’ять російських протипіхотних мін на шляху місії», – написав Тарнавський.

В пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку зазначають, що російська сторона пройшла по непідконтрольній Україні українській території приблизно півтора кілометри, аналогічно тому як проходила наша сторона зі свого боку, коли попереду сапери. При цьому  не було жодної детонації.

«Це говорить про те, що Україна дотримується міжнародних стандартів і ділянка, яка призначена для обміну міжнародними експертами не закидується мінами. Чого не скажеш про Росію. П’ять мін ми сьогодні знешкодили протягом останніх пів години на останній ділянці в 100-150 метрів, яка межує з підірваним мостом», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на ЗАЕС окупанти виводять із ладу блоки станції.

Теги: війна замінування МАГАТЕ Запорізька АЕС

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