На ЗАЕС окупанти виводять із ладу блоки станції – «Енергоатом»

На ЗАЕС стався виток води з першого контура реактора в другий

На ЗАЕС внаслідок виведення 4-го енергоблоку тимчасово окупованої Запорізької АЕС у «гарячий» стан в порушення умов ліцензії та вимог Енергоатома стався виток води з першого контура реактора в другий. Радіологічного викиду в довкілля не було. Про це повідомили на Facebook-сторінці «Енергоатома».

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За інформацією Енергоатома, виток стався через порушення цілісності третього парогенератора, розташованого в герметичній оболонці блоку. Відтак окупаційне керівництво розпочало переведення 4-го енергоблоку ЗАЕС у стан «холодний зупин».

Також протягом наступних трьох днів загарбники переведуть 6-й енергоблок ЗАЕС у «гарячий зупин», що є черговим порушенням умов ліцензії та вимог «Енергоатома».

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«Некомпетентне нелегітимне «керівництво» ЗАЕС від Росатома послідовно виводить блоки захопленої станції з ладу. І цей злочин із навмисним пошкодженням обладнання 4-го енергоблоку, яке призвело до порушення цілісності вже трьох із пʼяти наявних фізичних бар'єрів на шляху розповсюдження радіації, витоку потенційно радіоактивної води першого контура за встановлені межі, пошкодження дороговартісного обладнання першого контура, буде розслідуваний», – сказав президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.

За словами Котіна, всі причетні до інциденту, хто продовжує виконувати злочинні накази Росатома та доводить до критичного стану обладнання всіх енергоблоків Запорізької АЕС, після деокупації станції будуть виявлені та притягнуті до відповідальності.

Петро Котін також повідомив, що високовольтну лінію зв‘язку 750 кВ відремонтували – і ЗАЕС підключена до основної лінії живлення.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, Четвертий енергоблок Запорізької АЕС, який перебуває у стані гарячого зупину, продовжує працювати на 280°C, але не ремонтується.

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