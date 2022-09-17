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Рашисти обстріляли Марганець: частина громади без світла

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рашисти обстріляли Марганець: частина громади без світла
Ворог гатив зі ствольної артилерії по Марганецькій громаді
фото ілюстративне

Внаслідок обстрілів зруйновано 10 житлових будинків

Сьогодні вдень російські окупаційні війська обстріляли два райони Дніпропетровщини. Про це повідомив голова місцевої облради Микола Лукашук.

«Ворог гатив зі ствольної артилерії по Марганецькій громаді. Там зруйновано 10 приватних житлових будинків, шість господарчих споруд, дві автівки, газопровід та лінія електропередач. Люди не постраждали», – йдеться в повідомленні.

Через обстріли частина м. Марганець залишилась без світла. Електропостачання в місті вже відновлено, ще в частині Марганецької громади буде поновлено найближчим часом.

Надвечір був обстріл у Покровській громаді Синельниківського району. Масштаби руйнувань з’ясовуються. Попередньо, один чоловік постраждав.

В інших районах Дніпропетровщини – тихо. Кордони області повністю контролюються нашими Збройними силами України.

Нагадаємо, триває 206-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на організації оборони та утриманні захоплених територій, спробах повної окупації Донецької області, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування військ на окремих напрямках, вводить резерви та веде повітряну розвідку.

Теги: Дніпропетровщина війна окупанти росія Україна

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