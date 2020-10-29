Дніпрянам даруватимуть подарунки за замальовану наркорекламу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Дніпрі на обліку перебуває понад 1700 наркозалежних людей

Дніпро входить в трійку міст України з розповсюдження наркоманії серед підлітків та молоді

У Дніпрі стартував проєкт ZAMALUY – жителям міста будуть дарувати подарунки за замальовану рекламу Telegram-каналів, в яких торгують наркотиками. Про це в ефірі «Українського радіо» розповів Георгій Волков, керівник проєкту.

Цей проєкт є особливо актуальним в Дніпрі – місто входить в трійку антилідерів України з розповсюдження наркоманії серед підлітків та молоді. А зараз 90% всіх наркотиків продаються через Telegram-канали, назви яких написані на стінах по всьому Дніпру.

Ініціатори ZAMALUY пропонують міським активістам замальовувати написи, фотографувати їх і відправляти на сторінку проєкту в Instagram. Залежно, від кількості замальованих написів нараховуються бали. За ці бали можна отримати подарунки – чай, тортик, сертифікати на навчання, прогулянку на каяках.

Але головна мета, каже Волков – привернути увагу держави до боротьби з торгівлею наркотиками.

«Проєкт ZAMALUY – не про те, щоб замалювати стіни, цей проєкт, щоб нагадати суспільству, що ця проблема важлива. Після того, як увага людей буде залучено, у нас будуть всі шанси для того, щоб і державні структури, і, скажімо так, наші відповідальні менеджери звернули увагу на цю проблему і займалися нею більш якісно», – розповів активіст.

Нагадаємо, що у Нідерландах затримали човен із 300 кілограмами кокаїну.