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    Події в Україні

    Дніпрянам даруватимуть подарунки за замальовану наркорекламу

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    <span>У Дніпрі на обліку перебуває понад 1700 наркозалежних людей</span> - Дніпрянам даруватимуть подарунки за замальовану наркорекламу
    У Дніпрі на обліку перебуває понад 1700 наркозалежних людей

    Дніпро входить в трійку міст України з розповсюдження наркоманії серед підлітків та молоді

    У Дніпрі стартував проєкт ZAMALUY – жителям міста будуть дарувати подарунки за замальовану рекламу Telegram-каналів, в яких торгують наркотиками. Про це в ефірі «Українського радіо» розповів Георгій Волков, керівник проєкту.

    Цей проєкт є особливо актуальним в Дніпрі – місто входить в трійку антилідерів України з розповсюдження наркоманії серед підлітків та молоді. А зараз 90% всіх наркотиків продаються через Telegram-канали, назви яких написані на стінах по всьому Дніпру.

    Ініціатори ZAMALUY пропонують міським активістам замальовувати написи, фотографувати їх і відправляти на сторінку проєкту в Instagram. Залежно, від кількості замальованих написів нараховуються бали. За ці бали можна отримати подарунки – чай, тортик, сертифікати на навчання, прогулянку на каяках.

    Але головна мета, каже Волков – привернути увагу держави до боротьби з торгівлею наркотиками.

    «Проєкт ZAMALUY – не про те, щоб замалювати стіни, цей проєкт, щоб нагадати суспільству, що ця проблема важлива. Після того, як увага людей буде залучено, у нас будуть всі шанси для того, щоб і державні структури, і, скажімо так, наші відповідальні менеджери звернули увагу на цю проблему і займалися нею більш якісно», – розповів активіст.

    Нагадаємо, що у Нідерландах затримали човен із 300 кілограмами кокаїну.

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