«Дайош наркотити!» Опитування Зеленського біля виборчих дільниць викликає запеклі дискусії (Відео)



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В Україні разом з місцевими виборами відбувається опитування від президента Володимира Зеленського Фото: Главком

Опитування проводить молодий хлопець у спеціальній накидці при вході до дільниць

Сьогодні паралельно з місцевими виборами проводиться опитування президента Володимира Зеленського. Кореспонденти «Главкома» повідомляють, як триває цей процес.

Зокрема, поблизу хмельницької школи №28 (мікрорайон Озерна), де розмістилися три виборчі комісії на понад 6 тис. виборців, розташувався один пункт такого опитування. Його проводить молодий хлопець віком близько 20 років у спеціальній білій накидці «5 питань від президента». Біля нього стоїть паперова коробка з таким же написом, куди вкидаються заповнені анкети.

Паперова коробка з написом «5 питань від президента», куди вкидаються заповнені анкети

На запитання журналіста «Главкома», як хлопець отримав таку роботу, він коротко відповів: «Товариш запропонував».

Хлопець підходив до виборців, котрі вишикувались у шеренгу біля дільниць через карантинні обмеження і пропонував взяти участь в опитуванні.

Хмельничанка взяла участь в опитуванні президента

При цьому люди по-різному реагували: хтось спокійно відмовлявся або погоджувався, а хтось – вступав у гостру дискусію.

«Главком» став очевидцем, як двоє чоловіків та двоє жінок сперечалися щодо того, чи треба легалізувати канабіс в медичних цілях (четверте питання від президента).

– Це для медичних цілей, – пояснювала жінка чоловікові, який переконував її, що це наркотики.

– Так і сьогодні наркотики використовують у медицині, – додав інший чоловік.

– А коли людина не розуміє… – намагалася щось пояснити жінка хлопцеві, який опитував виборця.

– А як роблять опій і колють його, – переконувала інша жінка.

– Давай наркотики, – звернувся чоловік старшого віку до опитувальника від президента.

– То «так»? – запитав «посланець» глави держави.

– Так, наркотики давай, - повторив виборець, який відповідав на п’ять питань.

Відповісти на «5 питань від президента» можна при вході до виборчих дільниць

У розмові з «Главкомом» 55-річний хмельничанин Юрій, який за освітою інженер, зазначив, що не підтримав друге питання від президента про створення вільної економічної зони на території Донецької і Луганської областей.

«Навіщо окремо виділяти «штрафників»?» – переконаний він.

Як відомо, 25 жовтня в Україні відбуваються місцеві вибори. Паралельно з ними президент Володимир Зеленський поставив виборцям 5 питань, на які вони можуть дати відповідь біля виборчих дільниць. Ось перелік: