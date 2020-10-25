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    «Дайош наркотити!» Опитування Зеленського біля виборчих дільниць викликає запеклі дискусії (Відео)

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    В Україні разом з місцевими виборами відбувається опитування від президента Володимира Зеленського - «Дайош наркотити!» Опитування Зеленського біля виборчих дільниць викликає запеклі дискусії (Відео)
    В Україні разом з місцевими виборами відбувається опитування від президента Володимира Зеленського
    Фото: Главком

    Опитування проводить молодий хлопець у спеціальній накидці при вході до дільниць

    Сьогодні паралельно з місцевими виборами проводиться опитування президента Володимира Зеленського. Кореспонденти «Главкома» повідомляють, як триває цей процес.

    Зокрема, поблизу хмельницької школи №28 (мікрорайон Озерна), де розмістилися три виборчі комісії на понад 6 тис. виборців, розташувався один пункт такого опитування. Його проводить молодий хлопець віком близько 20 років у спеціальній білій накидці «5 питань від президента». Біля нього стоїть паперова коробка з таким же написом, куди вкидаються заповнені анкети.

    Паперова коробка з написом «5 питань від президента», куди вкидаються заповнені анкети
    Паперова коробка з написом «5 питань від президента», куди вкидаються заповнені анкети

    На запитання журналіста «Главкома», як хлопець отримав таку роботу, він коротко відповів: «Товариш запропонував».

    Хлопець підходив до виборців, котрі вишикувались у шеренгу біля дільниць через карантинні обмеження і пропонував взяти участь в опитуванні.

    Хмельничанка взяла участь в опитуванні президента
    Хмельничанка взяла участь в опитуванні президента

    При цьому люди по-різному реагували: хтось спокійно відмовлявся або погоджувався, а хтось – вступав у гостру дискусію.

    «Главком» став очевидцем, як двоє чоловіків та двоє жінок сперечалися щодо того, чи треба легалізувати канабіс в медичних цілях (четверте питання від президента).

    –  Це для медичних цілей, –  пояснювала жінка чоловікові, який переконував її, що це наркотики.

    –  Так і сьогодні наркотики використовують у медицині, –  додав інший чоловік.

    –  А коли людина не розуміє…  – намагалася щось пояснити жінка хлопцеві, який опитував виборця.

    –  А як роблять опій і колють його, – переконувала інша жінка.

    –  Давай наркотики, –  звернувся чоловік старшого віку до опитувальника від президента.

    –  То «так»? – запитав «посланець» глави держави.

    –  Так, наркотики давай, - повторив виборець, який відповідав на п’ять питань.

    Відповісти на «5 питань від президента» можна при вході до виборчих дільниць
    Відповісти на «5 питань від президента» можна при вході до виборчих дільниць

    У розмові з «Главкомом» 55-річний хмельничанин Юрій, який за освітою інженер, зазначив, що не підтримав друге питання від президента про створення вільної економічної зони на території Донецької і Луганської областей.

    «Навіщо окремо виділяти «штрафників»?» – переконаний він.

    Як відомо, 25 жовтня в Україні відбуваються місцеві вибори. Паралельно з ними президент Володимир Зеленський поставив виборцям 5 питань, на які вони можуть дати відповідь біля виборчих дільниць. Ось перелік:

    1. Чи підтримуєте ви ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах?
    2. Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?
    3. Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?
    4. Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях – для зменшення болю у важких хворих?
    5. Чи підтримуєте ви право України на використання безпекових гарантій, визначених Будапештським меморандумом для відновлення її державного суверенітету й територіальної цілісності?
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    вибори наркотики Володимир Зеленський президент жінка чоловік
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