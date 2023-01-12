До Білорусі прибув головнокомандувач сухопутними військами РФ

Комісія з РФ перевірила готовність солдатів виконувати завдання щодо забезпечення військової безпеки Союзної держави

Міноборони Білорусі повідомляє, що до країни прибула комісія з Росії на чолі з головнокомандувачем сухопутних військ РФ Олегом Салюковим. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Зазначається, що комісія проінспектувала військові частини та підрозділи російського компоненту регіонального угруповання військ, які перебувають на полігонах Білорусі.

«Під час роботи перевірено якість занять з бойового злагодження та надано оцінку їхньої готовності виконати завдання щодо призначення на користь забезпечення військової безпеки Союзної держави», – йдеться в повідомленні.

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Раніше Генштаб попередив про зростання загрози з Білорусі.

Також ЗСУ спрогнозували, чи вдасться РФ сформувати нові дивізії для масштабного наступу.

11 січня Білорусь заявила про нарощування сил ППО з росіянами.