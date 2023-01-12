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До Білорусі прибув головнокомандувач сухопутними військами РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
До Білорусі прибув головнокомандувач сухопутними військами РФ
Міноборони РФ

Комісія з РФ перевірила готовність солдатів виконувати завдання щодо забезпечення військової безпеки Союзної держави

Міноборони Білорусі повідомляє, що до країни прибула комісія з Росії на чолі з головнокомандувачем сухопутних військ РФ Олегом Салюковим. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що комісія проінспектувала військові частини та підрозділи російського компоненту регіонального угруповання військ, які перебувають на полігонах Білорусі.

«Під час роботи перевірено якість занять з бойового злагодження та надано оцінку їхньої готовності виконати завдання щодо призначення на користь забезпечення військової безпеки Союзної держави», – йдеться в повідомленні.

Раніше Генштаб попередив про зростання загрози з Білорусі.

Також ЗСУ спрогнозували, чи вдасться РФ сформувати нові дивізії для масштабного наступу.

11 січня Білорусь заявила про нарощування сил ППО з росіянами.

Теги: Білорусь росія окупанти війна Україна

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