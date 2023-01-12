Чи вдасться РФ сформувати нові дивізії для масштабного наступу: прогноз Генштабу

Плани Кремля свідчать про наміри включитись у довготривале протистояння та підготовку до ведення масштабних бойових дій

Командування окупаційними військами анонсувало збільшення загальної чисельності збройних сил РФ до 1,5 млн осіб та формування щонайменше 20 нових дивізій. Проте в українському Генштабі сумніваються, що Росія зможе зібрати достатню кількість солдатів. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу.

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Громов розповів, що зазначені плани свідчать про наміри Кремля включитись у довготривале протистояння та підготовку до ведення масштабних бойових дій, сказав Громов.

«Зрозуміло, що реалізація зазначеного буде потребувати значного часу та фінансово-економічних ресурсів. Водночас значні втрати в особовому складі та озброєнні й військовій техніці, дії міжнародних санкцій, а також аналіз формування з'єднань та військових частин країни-агресора з 2016 року і до теперішнього часу викликає сумніви, що заплановані організаційно-штатні заходи ворогом будуть завершені у визначені терміни», – сказав він.

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Нагадаємо, 11 січня командувачем об'єднаного угрупування російських військ, які ведуть війну в Україні, призначено начальника генштабу збройних сил генерала армії Валерія Герасимова. Колишній командувач Сергій Суровікін стане одним із його трьох заступників. Він залишається на посаді командувача повітряно-космічними силами.

У Генеральному штабі ЗСУ вважають, що часті кадрові зміни в керівництві окупаційних військ свідчать про проблеми в управлінні військами росіян.