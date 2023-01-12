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Чи вдасться РФ сформувати нові дивізії для масштабного наступу: прогноз Генштабу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чи вдасться РФ сформувати нові дивізії для масштабного наступу: прогноз Генштабу
фото ілюстративне

Плани Кремля свідчать про наміри включитись у довготривале протистояння та підготовку до ведення масштабних бойових дій

Командування окупаційними військами анонсувало збільшення загальної чисельності збройних сил РФ до 1,5 млн осіб та формування щонайменше 20 нових дивізій. Проте в українському Генштабі сумніваються, що Росія зможе зібрати достатню кількість солдатів. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу.

Громов розповів, що зазначені плани свідчать про наміри Кремля включитись у довготривале протистояння та підготовку до ведення масштабних бойових дій, сказав Громов.

«Зрозуміло, що реалізація зазначеного буде потребувати значного часу та фінансово-економічних ресурсів. Водночас значні втрати в особовому складі та озброєнні й військовій техніці, дії міжнародних санкцій, а також аналіз формування з'єднань та військових частин країни-агресора з 2016 року і до теперішнього часу викликає сумніви, що заплановані організаційно-штатні заходи ворогом будуть завершені у визначені терміни», – сказав він.

Нагадаємо, 11 січня командувачем об'єднаного угрупування російських військ, які ведуть війну в Україні, призначено начальника генштабу збройних сил генерала армії Валерія Герасимова. Колишній командувач Сергій Суровікін стане одним із його трьох заступників. Він залишається на посаді командувача повітряно-космічними силами.

У Генеральному штабі ЗСУ вважають, що часті кадрові зміни в керівництві окупаційних військ свідчать про проблеми в управлінні військами росіян.

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Теги: ЗСУ росія Україна окупанти війна Генштаб

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