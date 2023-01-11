Білорусь заявила про нарощування сил ППО з росіянами

Зенітні ракетні підрозділи висунулися у призначені райони та заступили на бойове чергування

Міністерство оборони Республіки Білорусь заявило про нарощування сил протиповітряної оборони регіонального угруповання. Про це передає

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«За планом командувача ВПС та військами ППО Республіки Білорусь здійснено нарощування сил протиповітряної оборони Білорусі та Росії», – йдеться в повідомленні.

Повідмоляється, що зенітні ракетні підрозділи висунулися у призначені райони та заступили на бойове чергування. При цьому не зазначається, про які регіони йде мова.

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Раніше британська розвідка оцінила загрозу наступу з Білорусі.

Нагадаємо, 7 січня до Білорусі прибув черговий ешелон, котрий міг доставити близько 800 російських військових.

При цьому, за даними моніторингу, в період 5-6 січня на територію Білорусі прибуло чотири ешелони російських військ з технікою та особовим складом.

Генштаб інформував, що значна кількість озброєння та військової техніки, що прибуває для навчання особового складу противника до республіки Білорусь із Російської Федерації, знята із довготривалого зберігання та потребує обслуговування.