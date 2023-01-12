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Генштаб попередив про зростання загрози з Білорусі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Генштаб попередив про зростання загрози з Білорусі
Очікується перебазування літаків оперативно-тактичної авіації на білоруські аеродроми
фото ілюстративне

Ударного угруповання для відновлення наступальних дій з території Білорусі не спостерігається

Через активність російської авіації на території Білорусі зберігається загроза завдання ворогом ракетних та дронових ударів. Про це повідомив заступник начальника Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу.

Громов нагадав, що минулого тижня на білоруський аеродром «Мачулищи» було перебазовано не менше 10 вертольотів типу Мі-8 та Мі-24.

«Очікується перебазування літаків оперативно-тактичної авіації на білоруські аеродроми. Не виключаються польоти в повітряному просторі Білорусі дальньої авіації країни-агресора. З урахуванням зазначеного зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів, застосування дронів-камікадзе по території нашої держави з повітряного простору Білорусі», – додав представник Генштабу.

Крім того, повідомляється, що замість навчання «Центр-2023» ворог планує провести маневри збройних сил РФ та Білорусі «Запад-2023». Особливістю зазначених заходів є те, що в обох випадках на території Білорусі буде розгорнуте російське угруповання військ, яке може бути використане для відповідних дій.

«Виходячи із зазначеного, протягом поточного року потенційна загроза наступу збройних сил Російської Федерації з території Білорусі буде зберігатись. Нині заходів з формування противником ударного, підкреслюю, ударного угруповання для відновлення наступальних дій з території Республіки Білорусь не спостерігається», – зазначив Громов.

Раніше Генштаб спрогнозував, чи вдасться РФ сформувати нові дивізії для масштабного наступу.

Теги: Україна війна окупанти росія Білорусь

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