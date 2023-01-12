Генштаб попередив про зростання загрози з Білорусі

Ударного угруповання для відновлення наступальних дій з території Білорусі не спостерігається

Через активність російської авіації на території Білорусі зберігається загроза завдання ворогом ракетних та дронових ударів. Про це повідомив заступник начальника Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу.

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Громов нагадав, що минулого тижня на білоруський аеродром «Мачулищи» було перебазовано не менше 10 вертольотів типу Мі-8 та Мі-24.

«Очікується перебазування літаків оперативно-тактичної авіації на білоруські аеродроми. Не виключаються польоти в повітряному просторі Білорусі дальньої авіації країни-агресора. З урахуванням зазначеного зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів, застосування дронів-камікадзе по території нашої держави з повітряного простору Білорусі», – додав представник Генштабу.

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Крім того, повідомляється, що замість навчання «Центр-2023» ворог планує провести маневри збройних сил РФ та Білорусі «Запад-2023». Особливістю зазначених заходів є те, що в обох випадках на території Білорусі буде розгорнуте російське угруповання військ, яке може бути використане для відповідних дій.

«Виходячи із зазначеного, протягом поточного року потенційна загроза наступу збройних сил Російської Федерації з території Білорусі буде зберігатись. Нині заходів з формування противником ударного, підкреслюю, ударного угруповання для відновлення наступальних дій з території Республіки Білорусь не спостерігається», – зазначив Громов.

Раніше Генштаб спрогнозував, чи вдасться РФ сформувати нові дивізії для масштабного наступу.