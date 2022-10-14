До окупованого Криму прибули близько 400 бойовиків-іноземців

У РФ виникли серйозні труднощі з підготовкою новомобілізованих

Для поповнення втрат у живій силі російське військове керівництво не припиняє практику вербування найманців, зокрема, і громадян інших країн. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 14 жовтня.

«Стало відомо про прибуття 9 жовтня цього року на тимчасово окуповану територію АР Крим близько чотирьохсот бойовиків-іноземців. У подальшому їх планують залучити до бойових дій на території України», – інформує Генштаб.

Крім того, у Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю призупинено відправку відмобілізованих до навчальних центрів збройних сил РФ до 1 листопада. Все тому, що ці установи не готові до розміщення, підготовки та всебічного забезпечення великої кількості особового складу.

Як повідомлялося, за даними ISW, російські мобілізаційні структури продовжують стикатися з бюрократичними труднощами, що може ще більше підірвати боєздатність мобілізованого особового складу. Повідомляється, що російські військові підрозділи розподіляють мобілізованих чоловіків між різними підрозділами, не ведучи належного обліку їх дислокації на передовій. Також Російські військові чиновники продовжують призначати людей з попереднім військовим досвідом у підрозділи, які не відповідають їхньому фаху.

Аналітики ISW переконані, що мобілізаційна кампанія не дасть достатньої кількості боєздатних російських кадрів, щоб вплинути на хід війни в короткостроковій перспективі.