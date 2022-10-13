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Росія вперше визнала загибель щойно мобілізованих на війні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія вперше визнала загибель щойно мобілізованих на війні
Рашистська влада обіцяє сім'ям виплати за смерть окупантів
фото з відкритих джерел

З'явилося перше офіційне повідомлення від російської влади про загибель резервістів

Рашистська влада визнала смерть мобілізованих на війні в Україні. Зокрема повідомляється про загибель п'ятьох мобілізованих із Челябінської області. Дані підтвердила пресслужба губернатора російського регіону Олексія Текслера, пишуть пропагандистські ЗМІ.

Це перше офіційне повідомлення від російської влади про загибель резервістів.

У пресслужбі челябінського уряду пояснили, що загиблі мобілізовані були призвані з коркінського військового комісаріату. Влада пообіцяла надати допомогу їхнім сім'ям.

«У прискореному порядку на додаток до федеральних виплат буде виплачено по одному мільйону рублів. Для сімей діють усі вжиті раніше заходи регіональної підтримки. Буде надано психологічну та будь-яку іншу потрібну допомогу», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, родичів мобілізованих для участі у війні проти України жителів російського Сахаліну, місцеві чиновники вирішили підтримати не лише економічно та соціально-психологічно, а й рибою. Про це оголосив керівник регіонального виконавчого комітету провладної партії у РФ «Єдиної Росії» Михайло Шувалов. Для «підтримки» родичів мобілізованих на війну проти України місцеві рибопромисловці виділили 9 тонн мороженої риби.

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Теги: смерть росіяни путін партії мобілізація влада

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