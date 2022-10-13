В Україні загинув чиновник з Москви, якого мобілізували у кінці вересня

Начальник відділу в уряді Москви загинув на війні в Україні

Мартинова мобілізували 23 вересня

В Україні на фронті загинув чиновник з Москви Олексій Мартинов, якого мобілізували у кінці вересня. Про це повідомила заступник головного редактора RT Наталія Лосєва.

За її словами Мартинов був начальником відділу в уряді.

За її словами, Мартинова мобілізували 23 вересня, хоча він не має бойового досвіду. Після цього чиновника «практично за декілька днів» відправили на фронт.

«Мобілізований 23 вересня. В юності служив у Семенівському полку. Бойового досвіду нуль. Був відправлений на фронт практично через кілька днів. Загинув героїчно 10 жовтня. Військові начальники, зараз не час брехати. Вам взагалі не можна брехати, а зараз – злочин», – повідомила Лосєва.

Нагадаємо, від 21 вересня, відколи у країні-агресорці оголошена так звана часткова мобілізація, вояків набирали без відбору і Росією прокотилася хвиля протестів. Також у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.

Тим часом росіяни панічно розкуповують кровоспинні засоби та заморожують сперму.

До слова, рашистська влада визнала смерть мобілізованих на війні в Україні. Зокрема повідомляється про загибель п'ятьох мобілізованих із Челябінської області.

Також із початку «могилізації» в Росії різко посилився дефіцит педагогів – вчителі або йдуть на фронт, або емігрують, або ховаються. У деяких школах не вистачає 80% педагогічного складу, причому їдуть і вчителі, і вчительки.

Тим часом у Москві поліція проводить облави на безпритульних. Їм виписують повістки та відвозять до військкоматів, а потім відправляють на війну.