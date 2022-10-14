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Російські війська деградують, наступ може припинитися – ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Російські війська деградують, наступ може припинитися – ISW
РФ відправляє на війну погано підготовлених мобілізованих військових
фото з відкритих джерел

У РФ нова хвиля критики військового командування

Публічні повідомлення про перші загибелі погано підготовлених мобілізованих російських військових в Україні викликали нову критику російського військового командування. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські ЗМІ повідомили, що п’ятеро мобілізованих із Челябінська вже загинули в боях в Україні лише через три тижні після оголошення президентом Володимиром Путіним часткової мобілізації 21 вересня. Звіт спонукав багатьох провоєнних блогерів стверджувати, що кількість загиблих і поранених серед мобілізованих військовослужбовців, ймовірно, вища через відсутність обіцяної підготовки, обладнання, згуртованості підрозділів і командирів, а також неодноразові випадки неправомірної мобілізації.

За даними ISW, російські мобілізаційні структури продовжують стикатися з бюрократичними труднощами, що може ще більше підірвати боєздатність мобілізованого особового складу. Повідомляється, що російські військові підрозділи розподіляють мобілізованих чоловіків між різними підрозділами, не ведучи належного обліку їх дислокації на передовій. Також Російські військові чиновники продовжують призначати людей з попереднім військовим досвідом у підрозділи, які не відповідають їхньому фаху.

У зв’язку з цим аналітики ISW переконані, що мобілізаційна кампанія не дасть достатньої кількості боєздатних російських кадрів, щоб вплинути на хід війни в короткостроковій перспективі.

«Дедалі погіршений моральний дух, дисципліна та боєздатність російських військ у зонах бойових дій в Україні можуть призвести до тимчасового припинення наступальних операцій на обмежених територіях… Російські загони дедалі більше деградують...  Оскільки ці підрозділи деградують, вони, ймовірно, відновлюються ad hoc із розрізненими бойовими елементами, що призводить до подальшої деморалізації та неузгодженості у проведенні наступальних операцій. Проте очевидне припинення наступальних дій у районах Донецької област», - йдеться в повідомленні ISW.

Ключові висновки ISW за 13 жовтня:

  • Публічні повідомлення про перші загибелі погано підготовлених мобілізованих російських військових в Україні викликали нову критику російського військового командування.
  • 13 жовтня російські війська продовжували завдавати ударів по критичній інфраструктурі України.
  • Дедалі погіршений моральний дух, дисципліна та боєздатність російських військ у зонах бойових дій в Україні можуть призвести до тимчасового припинення наступальних операцій на обмежених територіях.
  • Українські війська досягли перемог на північний захід від Сватового.
  • Російські війська продовжують оборону в очікуванні можливих українських атак на Кремінну.
  • Українські та російські джерела заявляли, що російські війська намагаються відбити позиції на півночі та північному заході Херсонської області.
  • Пошкодження Керченського мосту продовжує перешкоджати руху російських вантажів і персоналу на південь України.
  • Російські війська продовжували наземні атаки в Донецькій області та стверджували, що незначно просуваються на південь від Бахмута.
  • Російська некомпетентність продовжує завдавати шкоди мобілізованому персоналу ще до того, як він досягне лінії фронту, що, ймовірно, погіршує і без того низький моральний дух.
  • Російські чиновники, ймовірно, все більше обмежують свободу пересування в Росії, щоб зберегти додаткове мобілізоване населення та запобігти його втечі з країни.
  • Російські окупанти закликали евакуювати мирних жителів з окупованої Херсонської області.
Російські війська деградують, наступ може припинитися – ISW фото 1
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Теги: Україна окупанти війна росія мобілізація

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