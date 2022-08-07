Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

До порту «Чорноморськ» прибуло перше з моменту вторгнення РФ судно (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
До порту «Чорноморськ» прибуло перше з моменту вторгнення РФ судно (фото, відео)
Судно зайшло в ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна
Мінінфраструктури

До порту зайшов турецький суховантаж Fulmar S

Балкер Fulmar S зайшов до порту «Чорноморськ» та готовий для завантаженння. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

«Це перше судно, яке зайшло в український порт з моменту повномаштабного російського вторгнення», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що судно зайшло в ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів.

Відомо, що Fulmar S – це турецький суховантаж.

До порту «Чорноморськ» прибуло перше з моменту вторгнення РФ судно (фото, відео) фото 1
До порту «Чорноморськ» прибуло перше з моменту вторгнення РФ судно (фото, відео) фото 2

Нагадаємо, три судна з українським зерном вранці 5 серпня покинули українські порти і прямують у бік морського гуманітарного коридору.

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Читайте також: Підводне каміння «зернового коридору»
Теги: війна в Україні зерно порт

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Це перше судно, яке йде узгодженим з ООН та Туреччиною «зерновим коридором»
Зернові угоди: судно Razoni успішно пройшло інспекцію в Туреччині (фото)
3 серпня, 13:24
Судна прямують у бік Стамбула по морському гуманітарному коридору
Три судна із зерном вийшли з портів Одеси та Чорноморська – BBC  
5 серпня, 08:15
ООН дав дозвіл на вихід чотирьох суден із українських портів
Чотири судна з продовольством отримали дозвіл на вихід з українських портів
Сьогодні, 06:56

Події в Україні

До порту «Чорноморськ» прибуло перше з моменту вторгнення РФ судно (фото, відео)
До порту «Чорноморськ» прибуло перше з моменту вторгнення РФ судно (фото, відео)
Маріуполь: ще майже 30 колаборантів стали псевдополіцейськими
Маріуполь: ще майже 30 колаборантів стали псевдополіцейськими
Збройні сили показали, як британські гаубиці нищать ворога на півдні (відео)
Збройні сили показали, як британські гаубиці нищать ворога на півдні (відео)
ЗСУ ліквідували підполковника Центру спецпризначення ФСБ
ЗСУ ліквідували підполковника Центру спецпризначення ФСБ
Влада закликає батьків перевірити телефони дітей
Влада закликає батьків перевірити телефони дітей
Правоохоронці затримали понад 1600 диверсантів та колаборантів, – МВС
Правоохоронці затримали понад 1600 диверсантів та колаборантів, – МВС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Російська авіація вісім разів атакувала наші позиції на півдні
24K
Кремль визнав, що окупанти грабують українців
20K
«Готуємося до контрнаступу»: влада закликає жителів двох областей терміново евакуюватися
17K
Теракт в Оленівці був спецоперацією Росії проти постачання Україні зброї, – розвідка
16K
7 серпня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
14K
Радбез ООН збирається на закрите засідання: у чому причина

Новини

Поселив окупантів до хати. Староста відбувся штрафом під час війни
Вчора, 22:00
Порошенко в ефірі канадського телеканалу розповів, як зупинити Путіна
Вчора, 13:46
Українець сфотографував залізничний міст на прохання окупанта. Суд оцінив це вироком
Вчора, 10:38
На Донеччині окупанти застосовують штурмову авіацію – Генштаб
Вчора, 07:25
Директору херсонської «Укрпошти» загрожує тюрма за пособництво Росії
5 серпня, 17:04
Зернові угоди: посол Боднар повідомив деталі перевірки судна Razoni
5 серпня, 14:28

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту