До порту «Чорноморськ» прибуло перше з моменту вторгнення РФ судно (фото, відео)

Судно зайшло в ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна

До порту зайшов турецький суховантаж Fulmar S

Балкер Fulmar S зайшов до порту «Чорноморськ» та готовий для завантаженння. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

«Це перше судно, яке зайшло в український порт з моменту повномаштабного російського вторгнення», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що судно зайшло в ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів.

Відомо, що Fulmar S – це турецький суховантаж.

Нагадаємо, три судна з українським зерном вранці 5 серпня покинули українські порти і прямують у бік морського гуманітарного коридору.

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.