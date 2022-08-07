До порту «Чорноморськ» прибуло перше з моменту вторгнення РФ судно (фото, відео)
До порту зайшов турецький суховантаж Fulmar S
Балкер Fulmar S зайшов до порту «Чорноморськ» та готовий для завантаженння. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.
«Це перше судно, яке зайшло в український порт з моменту повномаштабного російського вторгнення», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що судно зайшло в ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів.
Відомо, що Fulmar S – це турецький суховантаж.
Нагадаємо, три судна з українським зерном вранці 5 серпня покинули українські порти і прямують у бік морського гуманітарного коридору.
Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.
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