Три судна із зерном вийшли з портів Одеси та Чорноморська – BBC  

На борту кораблів – понад 58 тис. тонн кукурудзи

Три судна з українським зерном вранці 5 серпня покинули українські порти і прямують у бік морського гуманітарного коридору. Про це пише BBC з посиланням на дані MarineTraffic.

Суховантаж Navistar вранці в п'ятницю вийшов з порту Одеси, а два інших Rojen і Polarnet – з сусіднього Чорноморська.

Загалом на борту цих суден перебуває понад 58 тис. тонн кукурудзи.

Всі три судна тепер прямують у бік Стамбула по морському гуманітарному коридору.

Нагадаємо, після цього буде сформований караван, який разом з лідируючим судном вирушить до портів призначення.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що наступні кораблі вже готові до відправлення і вони вирушать з українських портів, які беруть участь у зерновій ініціативі, відповідно до погодженого графіку.

Також до узбережжя Туреччини вже прибув перший зерновоз, який вирушив із української Одеси. Координаційний центр у Стамбулі відповідає за інспекцію.

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.