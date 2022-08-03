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Зернові угоди: судно Razoni успішно пройшло інспекцію в Туреччині (фото)

Мар’яна Мигаль
Сьогодні, 13:24 glavcom.ua
Зернові угоди: судно Razoni успішно пройшло інспекцію в Туреччині (фото)
Це перше судно, яке йде узгодженим з ООН та Туреччиною «зерновим коридором»
фото: Міністерство інфраструктури України

Паралельно відбувається прийом заявок на вхід нових суден до українських портів для завантаження агропродукцією

Балкер Razoni пройшов інспекцію Спільного координаційного центру та готовий направлятися до пункту призначення. Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

Зазначається, що судно позавчора вийшло з Одеського порту з вантажем української кукурудзи та прямує до порту Триполі в Лівані. Його зупинка у територіальних водах Туреччини пов’язана з черговим етапом реалізації «зернової ініціативи», підписаної в Стамбулі, а саме огляду судна на предмет забороненого вантажу.

«Це перше судно, яке йде узгодженим з ООН та Туреччиною «зерновим коридором». Завдяки ЗСУ та портовим службам Razoni безпечно подолало шлях до Босфору, де пройшло перевірку представникам СКЦ. На прикладі Razoni остаточно узгоджуються і відпрацьовуються всі необхідні заходи контролю та координації між Україною та партнерами–підписантами – ООН та Туреччиною. Щодо будь-яких перевірок в українських портах чи територіальних водах, то тут наша позиція незмінна – такий контроль залишається виключно за нами. Жодних інспекційних груп, жодних оглядів третіми сторонами», – зазначив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

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Паралельно відбувається прийом заявок на вхід нових суден до українських портів для завантаження агропродукцією. Наразі завантаженими є 17 суден, які очікують дозволу на вихід.

Як повідомлялося, до узбережжя Туреччини вже прибув перший зерновоз, який напередодні вирушив із української Одеси. Зазначається, що судно Razoni, яке пливе під прапором Сьєрра-Леоне, має пройти інспекцію спільною контрольною групою, до якої входять російські та українські офіційні посадовці. Координаційний центр у Стамбулі відповідає за інспекцію.

Нагадаємо, 1 серпня, перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту. На його борту 26 тис тонн кукурудзи.

 

Теги: зерно Туреччина корабель війна

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