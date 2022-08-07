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Чотири судна з продовольством отримали дозвіл на вихід з українських портів

Альона Боженко
glavcom.ua
Чотири судна з продовольством отримали дозвіл на вихід з українських портів
ООН дав дозвіл на вихід чотирьох суден із українських портів
фото ілюстративне

На судна завантажено 161 084 тоннами продовольства

Спільний координаційний центр у Стамбулі видав дозвіл на вихід з українських портів у неділю, 7 серпня, для чотирьох суден з продовольством. Про це повідомили у пресслужбі ООН.

Чотири судна відпливають з Чорноморська і Одеси з 161 084 тоннами продовольства. 

Зокрема, суховантажі MV GLORY і MV RIVA WIND везуть до Туреччини понад 100 тисяч тонн кукурудзи, судно MV STAR HELENA транспортує в Китай 45 тисяч тонн борошна, а судно MV Mustafa NECATI доставить до Італії 6 тисяч тонн соняшникової олії. Всі кораблі оглянуть в Туреччині.

Окрім того, суховантаж MV OSPREY S, який стоїть на якорі поблизу Стамбула, отримав дозвіл прибути в порт Чорноморська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вихід чотирьох зерновозів очікується в неділю, 7 серпня, з трьох портів України. 

Зазначимо, три судна з українським зерном вранці 5 серпня покинули українські порти і прямують у бік морського гуманітарного коридору.

Також 6 серпня повідомлялося, що до українського морського торговельного порту «Чорноморськ» наближається турецький суховантаж Fulmars – перше судно з початку повномасштабного вторгнення російських ВС на територію України.

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Теги: ООН експорт Україна

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