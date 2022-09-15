Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

До сліз: 92-річна бабуся на сході України зустрічає ЗСУ (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
До сліз: 92-річна бабуся на сході України зустрічає ЗСУ (фото)
Мешканці деокупованих населених пунктів зустрічають своїх визволителів 
фото: World Central Kitchen

Жінка поважного віку пригостила яблуками бійців, які звільнили її містечко 

92-річна бабуся Просковія, яка проживає на сході України, розчулила соцмережі, коли вийшла зустрічати українську армію. Світлини жінки поважного віку, яка пригощала бійців яблуками з власного саду, оприлюднила одна з гуманітарних організацій.

До сліз: 92-річна бабуся на сході України зустрічає ЗСУ (фото) фото 1

У дописі йдеться, що бабуся пережила Другу світову війну. Нині жінка живе під постійними обстрілами, але навіть так продовжує допомагати нашим військовим усім, чим може. Зокрема, вона пригостила яблуками зі свого саду військових, які звільнили її населений пункт. 

До сліз: 92-річна бабуся на сході України зустрічає ЗСУ (фото) фото 2

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на світлини пані літнього віку. Люди в коментарях пишуть, що «Так зустрічають своїх», «Без болю і сліз неможливо дивитись!!!! Боже, бережи Україну!», «Оце доля в бабусі. Здоров'я та довголіття їй. А нашим воїнам – янгола-охоронця та Божої помочі. Повертайтеся живі».

До сліз: 92-річна бабуся на сході України зустрічає ЗСУ (фото) фото 3
До сліз: 92-річна бабуся на сході України зустрічає ЗСУ (фото) фото 4
До сліз: 92-річна бабуся на сході України зустрічає ЗСУ (фото) фото 5

Нагадаємо, триває контрнаступ ЗСУ. Українська армія вже звільнила кілька сотень населених пунктів на Харківщині. 

Як відомо, триває 204-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві активних дій наших військ на окремих напрямках. 

Читайте також:

Теги: ЗСУ жінка наступ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські воїни завдають значних втрат ворогу
Під Бахмутом ЗСУ знищили полк російських десантників
Сьогодні, 07:13
Українська авіація завдала 13 ударів по противнику на півдні
Втрати ворога на півдні: ЗСУ знищили ворожий бомбардувальник
Сьогодні, 04:26
Росіяни обстріляли Кривий Ріг сімома аеробалістичними ракетами
ЗСУ повідомили, якими ракетами рашисти вдарили по Кривому Рогу
Сьогодні, 06:36

Події в Україні

Відома волонтерка потролила Безуглу (фото)
Відома волонтерка потролила Безуглу (фото)
До сліз: 92-річна бабуся на сході України зустрічає ЗСУ (фото)
До сліз: 92-річна бабуся на сході України зустрічає ЗСУ (фото)
Готуються до оборони: окупанти зариваються у Сватовому та Троїцькому
Готуються до оборони: окупанти зариваються у Сватовому та Троїцькому
В окупованому Луганську родини мобілізованих влаштували бунт
В окупованому Луганську родини мобілізованих влаштували бунт
Підтоплення у Кривому Розі: Банкова розповіла про ліквідацію наслідків
Підтоплення у Кривому Розі: Банкова розповіла про ліквідацію наслідків
Опалювальний сезон у Кременчуку, де рашисти вдарили по ТЕЦ. Влада звернулася до мешканців
Опалювальний сезон у Кременчуку, де рашисти вдарили по ТЕЦ. Влада звернулася до мешканців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
385K
Зеленський потрапив у ДТП: деталі аварії
178K
У мережі з'явилося відео ДТП за участі автівки Зеленського
96K
Гарантії безпеки для України: Кремль розпочав нову істерику
83K
Під час промови Зеленського в Ізюмі прогримів вибух: реакція президента безцінна (відео)
50K
Резніков показав Путіну те, чого в Кремлі точно немає (фото)
44K
Під Бахмутом ЗСУ знищили полк російських десантників

Новини

Під Бахмутом ЗСУ знищили полк російських десантників
Сьогодні, 07:13
П'ять новин 14 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:03
ЗСУ знищили дев’ять ворожих пунктів управління – Генштаб
Вчора, 07:19
П'ять новин 13 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
13 вересня, 21:08
Авіація ЗСУ вдарила по семи опорних пунктах окупантів – Генштаб
13 вересня, 07:13
П'ять новин 12 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
12 вересня, 21:00

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту