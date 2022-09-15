До сліз: 92-річна бабуся на сході України зустрічає ЗСУ (фото)

Жінка поважного віку пригостила яблуками бійців, які звільнили її містечко

92-річна бабуся Просковія, яка проживає на сході України, розчулила соцмережі, коли вийшла зустрічати українську армію. Світлини жінки поважного віку, яка пригощала бійців яблуками з власного саду, оприлюднила одна з гуманітарних організацій.

У дописі йдеться, що бабуся пережила Другу світову війну. Нині жінка живе під постійними обстрілами, але навіть так продовжує допомагати нашим військовим усім, чим може. Зокрема, вона пригостила яблуками зі свого саду військових, які звільнили її населений пункт.

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на світлини пані літнього віку. Люди в коментарях пишуть, що «Так зустрічають своїх», «Без болю і сліз неможливо дивитись!!!! Боже, бережи Україну!», «Оце доля в бабусі. Здоров'я та довголіття їй. А нашим воїнам – янгола-охоронця та Божої помочі. Повертайтеся живі».

Нагадаємо, триває контрнаступ ЗСУ. Українська армія вже звільнила кілька сотень населених пунктів на Харківщині.

Як відомо, триває 204-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві активних дій наших військ на окремих напрямках.