Резніков показав Путіну те, чого в Кремлі точно немає (фото)

Зеленський, на відміну від кремлівського диктатора, не боїться виходити до своїх людей

Напередодні президент України приїздив на Харківщину

Міністр оборони Олексій Резніков покепкував із президента РФ Володимира Путіна, який не любить підпускати до себе ні членів власного уряду, ні простих громадян. Путін останнім часом проводить зустрічі за довжелезним столом. Резніков порівняв світлини з Кремля із фото з вчорашнього візиту президента України Володимира Зеленського на Харківщину, в зону бойових дій. Дотепний кадр міністр оборони опублікував у Twitter.

«Ось який вигляд має мужність і самовідданість. Жодна «глибока стурбованість» Заходу не зупинить українців на шляху до Перемоги. Жоден бункер, яким би глибоким він не був, не захистить російських воєнних злочинців від покарання», – написав Резніков.

Міністр натякнув на Путіна, який, як подейкують, періодично ховається у спеціально обладнаний бункер, куди потрапити можна тільки обраним і після карантину.

Нагадаємо, візит Зеленського до Ізюма викликав істерику у кремлівських пропагандистів (відео).

14 вересня президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом у звільнений від окупантів Ізюм, що на Харківщині. Президент подякував воїнам за звільнені українські землі.

Як повідомлялося, 10 вересня Збройні сили України звільнили Ізюм Харківської області від російських окупантів. Нагадаємо, російські загарбники, тікаючи з Ізюма на Харківщині, кидали техніку та добивали своїх поранених. Про це розповіли десантники 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, які звільняли місто.