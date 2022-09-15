ЗСУ повідомили, якими ракетами рашисти вдарили по Кривому Рогу

Окупанти випустили по місту два типи ракет

Російські окупанти для ударів по Кривому Рогу застосували ракети типу «Кинджал» і «Іскандер». Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Українські військові уточнили, що окупанти випустили 7 ракет.

«За уточненими даними командування, для ракетного удару по Криворіжжю ворог застосував аеробалістичні ракети типу «Кинджал» та «Іскандер», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що рівень води у Кривому Розі після ракетного удару піднявся приблизно на 2-3 метри. Швидкість течії річки значно збільшилась. У деяких місцях вода дісталася до домогосподарств.

Пізніше жителів деяких вулиць закликали евакуюватися через загрозу підтоплень.

Зокрема влада закликала жителів евакуюватися із наступних вулиць:

Інгулецький район: вул. Штерна, Гжацька, Склевата, Південноківська, Григорівська, Земнукова. Місце збору для евакуації - перехрестя Бериславської та Матренівської вулиць.

Центрально-Міський район: вул. Лепицького, Йорданська, Бажанова, Грабовського, Машинобудівників, Черняховського, Дунайська, Ходича, Маріупольська, Сташкова, Зарічна, Першотравнева, Староярмракова, Плеханова, Мамина-Сибіряка, Ентузіастів. Точки збору: площа Визволення (біля Сільпо); Святомиколаївська (Леніна), 27 (біля міськвиконкому); Староярмаркова, 35 (зупинка «Гараж»).

«Триває ліквідація наслідків обстрілу. Окупанти намагались – змити просто водою частину нашого міста. Ми ситуацію контролюємо, триває ліквідація аварії, задіяні всі служби, всі на місцях. Але рівень води в річці Інгулець піднявся. Задля того, щоб відійти від зайвих ризиків я прошу мешканців деяких вулиць евакуюватися. Ми розуміємо що робити. Ми сильні, ми впораємося, але краще себе все ж таки вберегти», – зазначив очільник воєнної адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Влада наразі не повідомляє, як скоро жителі зможуть повернутися до своїх будинків та скільки часу займе ліквідація наслідків обстрілу. Місцеві жителі повідомляють, що наразі рівень води суттєво не зменшився.

Нагадаємо, 14 вересня під час повітряної тривоги ворог вдарив ракетами по Кривому Рогу.

Додамо, вночі 15 вересня вибухи лунали в трьох містах України. Зокрема місцеві жителі повідомляли по вибухи у Миколаєві та Кропивницькому. Також рашисти обстріляли один з районів Харкова.