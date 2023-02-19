До весняного наступу Україна, ймовірно, отримає менше чверті обіцяних танків – The Times
До початку квітня до лінії фронту в Україні дістануться лише 50 Leopard
На початок передбачуваного весняного наступу Росії в Україну прибудуть менше чверті сучасних бойових танків Leopard, які обіцяє Захід. Про це повідомляє The Times.
Експерти зазначили, що до початку квітня до лінії фронту в Україні дістануться лише 50 західних танків Leopard.
«Це викликає побоювання, що їх буде недостатньо, щоб істотно вплинути на бойові дії», – йдеться у статті.
Раніше повідомлялося, що Франція відправила в Україну перші легкі танки.
Також Шольц повідомив, коли Україна отримає обіцяні 80 танків Leopard 2.
Також канцлер Німеччини закликав міжнародних партнерів, які мають на озброєнні бойові танки західного зразка, надіслати їх Україні.
До слова, триває 361-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області; Білогорівка, Червонопопівка і Кремінна Луганської області; Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське і Часів Яр на Донеччині.
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