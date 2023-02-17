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Шольц закликав союзників негайно передати Україні танки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Шольц закликав союзників негайно передати Україні танки
фото з відкритих джерел

Олаф Шоль: «Німеччина робитиме все, що у її силах, аби зробити рішення про передачу танків легшими для партнерів»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав міжнародних партнерів, які мають на озброєнні бойові танки західного зразка, надіслати їх Україні. Про це він сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Шольц заявив, що сьогодні Німеччина пропонує лідерство у сфері безпеки.

«Ми беремо на себе відповідальність, яку в такі часи мусить нести країна такого розміру, розташування та економічної потужності, як Німеччина... Усі ті, хто можуть надіслати бойові танки цього типу, повинні зробити це зараз. Міністр оборони Пісторіус, міністр закордонних справ Бербок та я особисто інтенсивно закликаємо до цього. Німеччина робитиме все, що у її силах, аби зробити ці рішення легшими для партнерів», – сказав він.

Раніше повідомлялося, що Франція відправила в Україну перші легкі танки.

Також Шольц повідомив, коли Україна отримає обіцяні 80 танків Leopard 2.

До слова, триває 359-а доба повномасштабної війни Росії проти України.  Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників у районах  населених пунктів Гряниківка і Синьківка Херсонської області; Стельмахівка, Кремінна, Діброва і  Білогорівка Луганської області; Роздолівка, Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Сєвєрне, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка і Вугледар на Донеччині.

Теги: війна ЗСУ окупанти росія

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