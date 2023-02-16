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Франція відправила в Україну перші легкі танки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Франція відправила в Україну перші легкі танки
З міркувань безпеки міністр оборони Франції не назвав кількість техніки, яку планують передати Україні
фото ілюстративне

Українські екіпажі вже пройшли програму навчання з використання танків AMX-10RC

Франція відправляє в Україну першу партію з 14 бойових броньованих машин AMX-10RC. Їх ще називають колісним винищувачем танків або легким танком. Про це повідомило французьке видання Forces Operations з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що українські екіпажі вже пройшли програму навчання з використання цих машин. Їх тренували французькі інструктори в кавалерійській школі Сомюра.

З міркувань безпеки міністр оборони Франції не назвав кількість техніки, яку планують передати Україні. За даними джерел видання Army Recognition, українські військові мають отримати 30 AMX-10RC.

Французьку бойову броньовану машину AMX-10RC виробляє компанія GIAT. Завдяки колісній базі ці машини мають високу мобільність. Їх можна використовувати для виконання розвідувальних завдань, а також для вогневої підтримки піхоти під час бою.

Бронемашина має колісну формулу 6×6 та оснащена системою гідропневматичної підвіски зі змінним дорожнім просвітом і нахилом. Тому бойова машина може ефективно ховатись у складній місцевості.

Вона озброєна 105-мм нарізною танковою гарматою 105/47 F2 MECA, здатною стріляти на дальність до 2000 метрів. До боєкомплекту гармати входять власні боєприпаси калібру 105×527R, серед яких є бронебійні підкаліберні, кумулятивні та осколково-фугасні.

Раніше повідомлялося, що Франція та Австралія спільно виготовлятимуть снаряди для ЗСУ.

До слова, триває 358-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав чергового ракетного удару по території нашої країни. 16 із 36 ворожих ракет було збито нашими захисниками. Крім того, ворог завдав 12 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є поранені та загиблі серед цивільного населення.

Теги: ЗСУ війна Франція Україна

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