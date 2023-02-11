Шольц повідомив, коли Україна отримає обіцяні 80 танків Leopard 2

Шольц визнав, що буде нелегко передати Україні танки до кінця березня

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Німеччина серед країн Євросоюзу робить найбільший внесок у підтримку України. Про це він сказав, коментуючи результати саміту ЄС, передає Укрінформ.

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«Зараз так склалося, що серед країн, які тут зібралися, Німеччина робить найбільший внесок у підтримку України. У фінансовому, гуманітарному плані, а також щодо поставок зброї», – сказав німецький канцлер і згадав, зокрема, танки Leopard.

На запитання журналістів щодо того, чи впевнений він, що два батальйони, тобто близько 80 танків Leopard 2, дійсно будуть готові до передачі до кінця березня, Шольц відповів: «Сподіваюсь, що врешті-решт це вдасться». При цьому він визнав, що буде нелегко.

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Шольц зазначив, що Берлін намагається просувати це питання з партнерами, а також створювати структури, навчаючи, організовуючи постачання запасних частин і боєприпасів, а також налагоджуючи співпрацю тощо.

Як повідомлялося, протягом найближчих трьох місяців союзники можуть поставити Україні від 150 до 300 танків.

Нагадаємо, три країни спільно забезпечуватимуть постачання танків Україні. Нідерланди, Данія та Німеччина погодили співпрацю щодо передачі Україні приблизно сотні танків Leopard 1 з промислових складів у Німеччині.