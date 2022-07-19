До Запоріжжя рухаються близько тисячі окупантів з технікою, – Андрющенко

Загарбники, які базувались на кордоні Донецької та Запорізької областей, рухаються у сторону Запоріжжя

Більшість особового складу – молоді до 23 років

У напрямку Запоріжжя зафіксовано рух колони військової техніки та російських окупантів. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Рух військової техніки окупантів. Фіксуємо, що російські військові близько тисячі нелюдів, що базувались на кордоні Донецької та Запорізької областей у селищах по лінії Дем’янівка – Стародубівка – Захарівка разом з військовою технікою зранку зібралися зі стоянки та вирушили колонами у напрямку Запоріжжя», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що більшість особового складу військових – молоді до 23 років, частина з них строковики.

Нагадаємо, 13 липня у Мелітополі зафіксували рух колони з 40 одиниць російської військової техніки в бік Херсона. Рашисти перевозять озброєння не на новітній російській техніці, а на старих зразках.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія прагне наступним окупувати українське Запоріжжя. При тому, що майже 60% території Запорізької області тимчасово окупували російські війська, на частині тривають бої. Ворог зруйнував понад 2 700 об’єктів інфраструктури, з яких на сьогодні відновлено майже 700.

До слова, триває 146-й день повномасштабної війни Росії проти України. Залишається високим рівень загрози ракетних ударів по всій території України. Українські захисники відбили всі спроби ворожого штурму на Донбасі та Харківщині.

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