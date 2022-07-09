Українські військові розбили колону ворожої техніки на Луганщині (відео)

Артилеристи спочатку зупинили просування колони окупантів, а потім знищили її

Українські артилеристи знищили колону техніки російських окупантів у Луганській області. Про це повідомляє 24 ОМБр імені короля Данила.

«Артилеристи Королівської бригади розбивають колону російських окупантів. На відео - півтора десятка російських танків і БМП в Луганській області, яких накриває наша арта», – розповідають військові.

При цьому наголошується, що артилеристи спочатку зупинили просування колони окупантів, а потім знищили її.

Варто зауважити, що також сьогодні артилерією та інженерно-саперними підрозділами Десантно-штурмових військ Збройних сил України України знищено танкову роту російських окупантів.

Раніше повідомлялося, що миколаївські десантники 8 липня на Донбасі спалили п’ять танків та взяли в полон російських окупантів.