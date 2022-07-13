Велика колона російської техніки проїхала у бік Херсона, – Федоров

Через те, що ЗСУ знищують склади зі зброєю та паливом, окупантам потрібен новий підвіз

Рашисти перевозяти озброєння

У Мелітополі зафіксували рух колони з 40 одиниць російської військової техніки в бік Херсона. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

«12 липня велика колона техніки проїхала в бік Херсону. Близько 40 одиниць техніки, які везли паливо, боєприпаси. Через те, що знищено склади зі зброєю та паливом, їм потрібен новий підвіз, щоб хоч якось покращити свою логістику», – розповів Федоров.

Зазначається, що рашисти перевозяти озброєння не на новітній російській техніці, а на старих зразках. Мер також заявив, що в Україні відслідковують пересування російського озброєння. Як тільки воно буде на складах, про це обов'язково знатимуть українські військові.

Нагадаємо, 11 липня стало відомо, що у Новій Каховці на Херсонщині українські військові завдали удару по складу боєприпасів російських загарбників. Внаслідок детонації складів росіяни втратили особовий склад і понад 1000 тонн боєкомплектів до реактивних систем залпового вогню.

До слова, триває 140-й день повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти намагаються створити умови для ведення наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ та масовано обстрілюють з артилерії та авіації населені пункти Донеччини.

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