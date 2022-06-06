Зеленський назвав місто, яке Росія планує окупувати наступним

Рашисти прагнуть наступним окупувати Запоріжжя

Росія прагне наступним окупувати українське Запоріжжя. При тому, що значна частини області вже контролем рашистів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський журналістам.

«Щодо Запоріжжя, то там найзагрозливіша ситуація, бо там частина (області, – ред.) окупована, а Запоріжжя ворог постійно хоче окупувати», – сказав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що майже 60% території Запорізької області тимчасово окупували російські війська, на частині тривають бої. Ворог зруйнував 2701 об’єкт інфраструктури, з яких на сьогодні відновлено майже 700.

На Запоріжжі також створено гуманітарні хаби для прийому мешканців тимчасово окупованих територій та населених пунктів, де тривають бойові дії.

До слова, під час робочої поїздки до Запорізької області президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових.

Читайте також: У Мелітополі окупанти покинули майже всі блокпости