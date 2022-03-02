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    У бік Снігурівки рухається російська колона із близько 100 одиниць техніки

    Колона приблизно зі 100 одиниць висунулась у бік Снігурівк - У бік Снігурівки рухається російська колона із близько 100 одиниць техніки
    Колона приблизно зі 100 одиниць висунулась у бік Снігурівк
    фото ілюстраційне

    Колона ворожої техніки стоїть біля підстанції

    Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім попередив, що у бік Снігурівки рухаються війська російських окупантів. Про це Кім повідомив в Telegram.

    «Колона приблизно зі 100 одиниць висунулась у бік Снігурівки. Наразі зупинилися. Стоять біля підстанції», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, 1 березня російські терористи вдарили ракетою по Київській телевежі, біля якої розташований меморіальний комплекс Бабин Яр, і телевежу на Сирці, що за цвинтарем загиблим у Другій світовій війні.

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    Теги: окупанти війна Миколаївщина українці #stoprussia
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    У бік Снігурівки рухається російська колона із близько 100 одиниць техніки