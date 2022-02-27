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    У напрямку Сум рухається артилерія окупантів, можливий обстріл вночі

    У напрямку Сум рухається російська артилерія - У напрямку Сум рухається артилерія окупантів, можливий обстріл вночі
    У напрямку Сум рухається російська артилерія
    фото ілюстраційне

    В Сумській ОДА обіцяють попередити, якщо буде йтися про обстріли

    У напрямку міста Суми рухається ворожа російська артилерія. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація ·

    «Рухаються у напрямку міста Суми. Ймовірно, може бути артобстріл вночі«, - йдеться у повідомленні.

    В ОДА обіцяють попередити, якщо буде йтися про обстріли.

    Як повідомлялося раніше, президент РФ Володимир Путін перевів ядерну зброю на «особливий режим». Він таким чином відреагував на санкції Заходу щодо РФ та на «агресивні висловлювання» інших країн.

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    Теги: Суми війна Путін обстріл
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    У напрямку Сум рухається артилерія окупантів, можливий обстріл вночі