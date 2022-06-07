Доба на Донбасі: у ворога поменшало на три склади боєприпасів
ЗСУ «приземлили» два безпілотники
У Донецький та Луганській областях ЗСУ протягом доби відбили 11 атак росіян, а також знищили їхній спостережний пост та три склади з боєприпасами. На двох локаціях ще тривають бої. Про це повідомила пресслужба Угруповання Об’єднаних сил.
За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:
- 3 танки;
- 5 артилерійських систем;
- 2 бойові броньовані машини;
- 13 одиниць автомобільної техніки;
- 3 склади з боєприпасами.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».
Окупанти обстріляли більше 16 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 39 цивільних об’єктів, з них: 36 житлових будинків, школу, дитячий садок, лінію електропередач.
У результаті цих обстрілів загинула одна цивільна особа, шестеро отримали поранення.
Нагадаємо, Гайдай розповів, що потрібно ЗСУ на Луганщині.