Доба на Донбасі: у ворога поменшало на три склади боєприпасів

За день окупанти обстріляли більше 16 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях

ЗСУ «приземлили» два безпілотники

У Донецький та Луганській областях ЗСУ протягом доби відбили 11 атак росіян, а також знищили їхній спостережний пост та три склади з боєприпасами. На двох локаціях ще тривають бої. Про це повідомила пресслужба Угруповання Об’єднаних сил.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

3 танки;

5 артилерійських систем;

2 бойові броньовані машини;

13 одиниць автомобільної техніки;

3 склади з боєприпасами.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».

Окупанти обстріляли більше 16 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 39 цивільних об’єктів, з них: 36 житлових будинків, школу, дитячий садок, лінію електропередач.

У результаті цих обстрілів загинула одна цивільна особа, шестеро отримали поранення.

Нагадаємо, Гайдай розповів, що потрібно ЗСУ на Луганщині.

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