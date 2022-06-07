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    Події в Україні

    Доба на Донбасі: у ворога поменшало на три склади боєприпасів

    За день окупанти обстріляли більше 16 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях - Доба на Донбасі: у ворога поменшало на три склади боєприпасів
    За день окупанти обстріляли більше 16 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях
    фото з відкритих джерел

    ЗСУ «приземлили» два безпілотники

    У Донецький та Луганській областях ЗСУ протягом доби відбили 11 атак росіян, а також знищили їхній спостережний пост та три склади з боєприпасами. На двох локаціях ще тривають бої. Про це повідомила пресслужба Угруповання Об’єднаних сил.

    За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

    • 3 танки;
    • 5 артилерійських систем;
    • 2 бойові броньовані машини;
    • 13 одиниць автомобільної техніки;
    • 3 склади з боєприпасами.

    Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».

    Окупанти обстріляли більше 16 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 39 цивільних об’єктів, з них: 36 житлових будинків, школу, дитячий садок, лінію електропередач.

    У результаті цих обстрілів загинула одна цивільна особа, шестеро отримали поранення.

    Нагадаємо, Гайдай розповів, що потрібно ЗСУ на Луганщині.

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    Теги: росія окупанти Донбас ЗСУ війна машини Україна окупація #stoprussia
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    Доба на Донбасі: у ворога поменшало на три склади боєприпасів