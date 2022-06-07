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    Події в Україні

    У Миколаєві, Харкові та на Вінниччині під час повітряної тривоги лунали вибухи

    По всій Україні лунали сирени - У Миколаєві, Харкові та на Вінниччині під час повітряної тривоги лунали вибухи
    По всій Україні лунали сирени
    скріншот із додатка

    Залишайтеся в укриттях до сигналу відбою

    Надвечір вівторка, 7 червня, майже на всій території України звучали сирени повітряної тривоги.

    Згодом мешканці Миколаєва та Харкова повідомили, що у їхніх містах чутні вибухи.

    Також про гучні звуки у соцмережах писали мешканці Вінницької області.

    Наразі офіційної інформації щодо ситуації в цих регіонах немає.

    Нагадаємо, фільмувати вибухи, якщо такі є, не можна.

    Не допомагайте ворогам коригувати вогонь!

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Миколаєві, Харкові та на Вінниччині під час повітряної тривоги лунали вибухи