У Миколаєві, Харкові та на Вінниччині під час повітряної тривоги лунали вибухи
По всій Україні лунали сирени
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Залишайтеся в укриттях до сигналу відбою
Надвечір вівторка, 7 червня, майже на всій території України звучали сирени повітряної тривоги.
Згодом мешканці Миколаєва та Харкова повідомили, що у їхніх містах чутні вибухи.
Також про гучні звуки у соцмережах писали мешканці Вінницької області.
Наразі офіційної інформації щодо ситуації в цих регіонах немає.
Нагадаємо, фільмувати вибухи, якщо такі є, не можна.
Не допомагайте ворогам коригувати вогонь!
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