У Миколаєві, Харкові та на Вінниччині під час повітряної тривоги лунали вибухи

Залишайтеся в укриттях до сигналу відбою

Надвечір вівторка, 7 червня, майже на всій території України звучали сирени повітряної тривоги.

Згодом мешканці Миколаєва та Харкова повідомили, що у їхніх містах чутні вибухи.

Також про гучні звуки у соцмережах писали мешканці Вінницької області.

Наразі офіційної інформації щодо ситуації в цих регіонах немає.

Нагадаємо, фільмувати вибухи, якщо такі є, не можна.

Не допомагайте ворогам коригувати вогонь!

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