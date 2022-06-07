ЗСУ відзвітували про успіхи на східному фронті
Сьогодні українські бійці знищили 56 окупантів на сході
Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Про це повідомляє пресслужба угрупування у Facebook.
«Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Сьогодні, 7 червня, наші воїни знищили спостережний пост та два склади з боєприпасами російських фашистських сил», – йдеться в повідомленні.
Втрати ворога складають:
- особового складу – 56;
- мінометів – 1;
- АТТ – 12;
- паливозаправників – 1;
- спеціальна техніка – 1.
Нагадаємо, триває сто четверта доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Агресор продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України і не полишає спроб встановити контроль над містом Сєверодонецьк.