ЗСУ відзвітували про успіхи на східному фронті

Сьогодні українські бійці знищили 56 окупантів на сході

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Про це повідомляє пресслужба угрупування у Facebook.

«Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Сьогодні, 7 червня, наші воїни знищили спостережний пост та два склади з боєприпасами російських фашистських сил», – йдеться в повідомленні.

Втрати ворога складають:

особового складу – 56;

мінометів – 1;

АТТ – 12;

паливозаправників – 1;

спеціальна техніка – 1.

Нагадаємо, триває сто четверта доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Агресор продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України і не полишає спроб встановити контроль над містом Сєверодонецьк.