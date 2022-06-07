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    Події в Україні

    ЗСУ відзвітували про успіхи на східному фронті

    Українські захисники продовжують стримувати агресора на сході країни - ЗСУ відзвітували про успіхи на східному фронті
    Українські захисники продовжують стримувати агресора на сході країни
    фото з відкритих джерел

    Сьогодні українські бійці знищили 56 окупантів на сході

    Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Про це повідомляє пресслужба угрупування у Facebook.

    «Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Сьогодні, 7 червня, наші воїни знищили спостережний пост та два склади з боєприпасами російських фашистських сил», – йдеться в повідомленні.

    Втрати ворога складають:

    • особового складу – 56;
    • мінометів – 1;
    • АТТ – 12;
    • паливозаправників – 1;
    • спеціальна техніка – 1.

    Нагадаємо, триває сто четверта доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Агресор продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України і не полишає спроб встановити контроль над містом Сєверодонецьк.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ відзвітували про успіхи на східному фронті