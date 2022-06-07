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    Події в Україні

    У Миколаєві стало небезпечніше: ворог лупить із «Піонів»

    Кім говорить про погіршення ситуації на Миколаївщині - У Миколаєві стало небезпечніше: ворог лупить із «Піонів»
    Кім говорить про погіршення ситуації на Миколаївщині
    фото з відкритих джерел

    У регіоні більшає обстрілів

    Ситуація на Миколаївщині зараз небезпечніша, аніж два тижні тому. Вороги накривають обласний центр потужними обстрілами. Тепер росіяни застосовують не лише реактивні системи залпового вогню, а й ствольну далекобійну артилерію. Про це голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім розповів в ефірі загальноукраїнського телемарафону.

    Із «Піона» противник майже щодня гатить по Миколаєву та інших містах регіону.

    Зросла кількість жертв серед цивільного населення

    «Піони» завдають значно більше шкоди. У нас почали з'являтись жертви серед цивільного населення. Так, у Баштанці лише за сьогодні загинули двоє людей», – зазначив Кім.

    Голова ОВА каже: росіяни посилили інтенсивність обстрілів через успіхи ЗСУ на фронті. На цьому напрямку в українських військових, зауважив Кім, є навіть вогнева перевага над ворогом.

    Противник хоче залякати місцеве населення

    Проте російські війська використовують свої гармати проти цивільного населення. Це для того, аби запевнити своє командування, що були «вражені багато цілей».

    «Росіяни хочуть, аби ми налякались. Аби суспільство думало, що росіяни стріляють, бо мають перевагу в силі», – додав Кім.

    Кім порадив людям, що виїхали, поки не повертатись

    Голова ОВА порадив людям, які виїхали з Миколаєва, не повертатись поки що в місто. Щодо області – то безпечні райони є, проте далеко не всі. Тиждень чи два підуть на те, аби зрозуміти, яка тенденція буде далі.

    При цьому Віталій Кім каже, що розуміє, чому миколаївці повертаються додому. Адже перебували поза рідними місцями дуже багато часу. Банально, але в них просто могли закінчитись гроші або терпіння.

    Довідково

    «Піон» – радянська 203-мм самохідна гармата. 2С7 «Піон» призначений для придушення тилів, знищення особливо важливих об'єктів і засобів ядерного нападу в тактичній глибині на відстані до 47 км.

    Нагадаємо, у Миколаєві, Харкові та на Вінничині під час повітряної тривоги лунали вибухи.

    Напередодні Кім пояснив, навіщо окупанти посилюють обстріли Миколаєва.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна гроші Миколаївщина Україна місто населення окупація #stoprussia Віталій Кім
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    У Миколаєві стало небезпечніше: ворог лупить із «Піонів»