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    Події в Україні

    Гайдай розповів, що потрібно ЗСУ на Луганщині

    У прямому зіткненні Росія програє - Гайдай розповів, що потрібно ЗСУ на Луганщині
    У прямому зіткненні Росія програє
    фото: Генштаб ЗСУ

    Далекобійна артилерія може змінити ситуацію на Донбасі

    Українським захисникам на Луганщині потрібна далекобійна артилерія, яка зможе відкинути ворожу, а в прямому бойовому зіткненні Росія точно програє. Таку думку висловив у вечірньому зведенні голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    «Міста вільної Луганщини «прикривають» один одного. Всі населені пункти щодня руйнуються ворожим вогнем, нам потрібна далекобійна артилерія, яка зможе відкинути ворожу, тоді орки не зможуть розстрілювати наші міста, а у прямому бойовому зіткненні росія точно програє», – зазначив очільник ОВА.

    Він також нагадав, що росіяни щосили намагаються захопити Сєвєродонецьк та «перерізати» трасу Лисичанськ–Бахмут. Обласний центр важко втримувати, але загарбники не контролюють місто, підкреслив Гайдай.

    За його словами, під щільними ворожими обстрілами постійно перебуває Лисичанськ, місто обстрілюється виключно важкою зброєю великих калібрів. Гатять умисно по місцях, де можуть переховуватися люди, сказав голова ОВА.

    Як повідомлялося, російські війська намагаються встановити повний контроль над Луганською і Донецькою областями, однак на сьогодні цієї мети не досягнуто.

    Нагадаємо, на Луганщині тривають активні бої за Сєвєродонецьк.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна місто окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Гайдай розповів, що потрібно ЗСУ на Луганщині