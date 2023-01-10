Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Доба на фронті: Генштаб повідомив, на якому напрямку найзапекліші бої

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Доба на фронті: Генштаб повідомив, на якому напрямку найзапекліші бої
фото: Генштаб

Противник продовжує здійснювати обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж усієї лінії зіткнення

Триває 321 доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Для підтримання наступу та поповнення втрат в живій силі противник продовжує здійснювати заходи з мобілізації.

Ворог не припиняє завдавати ракетні та авіаційні удари, здійснювати артилерійські обстріли по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення на території України, тим самим порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом доби противник завдав два ракетних удари та здійснив сім обстрілів з реактивних систем залпового вогню, в тому числі по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

Противник продовжує здійснювати обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж усієї лінії зіткнення.

На Сіверському напрямку

Обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Синьківка Чернігівської області та Покровка Сумської області.

На Слобожанському напрямку

Противник здійснив обстріли позицій наших військ в районах 13 населених пунктів, зокрема: Соснівка, Зелене, Вовчанськ, Хатнє, Красне Перше та Дворічна Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив обстріли з танків тп всього спектру артилерії в районах населених пунктів Вільшана, Орлянка, Кислівка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку

Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Макіївка, Невське, Червонопопівка Луганської області та Терни, Серебрянка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Противник здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів позицій наших військ в районах населених пунктів Білогорівка, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Дружба, Парасковіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку

Противник здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії позицій Сил оборони України в районах населених пунктів Времівка, Велика Новосілка, Вугледар Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії позицій наших військ та цивільної інфраструктури в районах 18 населених пунктів, зокрема: Вільне Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Залізничне, Гуляйполе, Степове, Щербаки, Білогір’я Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Противник не припиняє здійснювати обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура 12 населених пунктів, зокрема: Антонівка, Веселе, Дудчани, Милове та Золота Балка Херсонської області і місто Херсон, є постраждалі серед мирних мешканців.

Втрати ворога

Противник продовжує зазнавати втрат. За наявною інформацією, лікарні в місті Бердянськ Запорізької області переповнені пораненими, тому російські окупаційні війська за останній тиждень облаштували ще три військові шпиталі.

Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу здійснили вогневе ураження двох пунктів управління, дві позиції ракетних військ і артилерії та п'ять районів зосередження живої сили та військової техніки російських загарбників.

Нагадаємо, українські захисники працюють на максимальне виснаження російських військ біля Соледара на Бахмутському напрямку, щоби навіть мінімальні успіхи ворога стали його поразкою. Про це заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

Теги: окупанти Бердянськ Макіївка населення озброєння місто інфраструктура Херсон Авдіївка військові Генштаб Дніпро Бахмут

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили оборони завдали понад 20 ударів по районах зосередження окупантів
ЗСУ відбили атаку окупантів під Соледаром: свіжі дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 06:50
Авіація ЗСУ завдала 17 ударів за день по позиціях загарбників – Генштаб
Авіація ЗСУ завдала 17 ударів за день по позиціях загарбників – Генштаб
Вчора, 18:29
ЗСУ від початку доби знищили вже 17 кораблів /катерів
Корабель/катер і 710 окупантів. Генштаб оновив втрати ворога
Сьогодні, 08:36

Події в Україні

Окупанти вдарили по приватному сектору у Костянтинівці (фото)
Окупанти вдарили по приватному сектору у Костянтинівці (фото)
Доба на фронті: Генштаб повідомив, на якому напрямку найзапекліші бої
Доба на фронті: Генштаб повідомив, на якому напрямку найзапекліші бої
Українські воїни наступного тижня почнуть навчання із системою Patriot – CNN
Українські воїни наступного тижня почнуть навчання із системою Patriot – CNN
Офіс президента розповів про ситуацію на Херсонщині
Офіс президента розповів про ситуацію на Херсонщині
Терорист Пригожин визнав силу і хоробрість ЗСУ
Терорист Пригожин визнав силу і хоробрість ЗСУ
CNN: на окремих напрямках Росія на третину скоротила інтенсивність артилерійських ударів
CNN: на окремих напрямках Росія на третину скоротила інтенсивність артилерійських ударів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
10 січня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
11K
Пентагон оцінив загрозу нового наступу з Білорусі
9591
Чому після свят знову немає світла? Пояснення енергетиків
9562
Британська розвідка оцінила ймовірність захоплення РФ Бахмута
7556
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
6586
Вступ України до Євросоюзу: важливі переговори несподівано перенесли

Новини

Долітались: російські літаки все частіше потрапляють в аварії та ламаються
Сьогодні, 12:01
«Слуги» планують вигнати депутатів від ОПЗЖ з Ради. Але не всіх (список)
Сьогодні, 12:34
ЗСУ відбили атаку окупантів під Соледаром: свіжі дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 06:50
Як росіяни помстилися за удар по Макіївці: аналіз основної пропаганди Кремля з початку року
Вчора, 18:27
Українська авіація завдала нищівних ударів по позиціях окупантів – Генштаб
Вчора, 06:54
Десятки обстрілів і 14 ворожих атак: Генштаб розповів про «перемир’я» окупантів
7 сiчня, 06:58

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту