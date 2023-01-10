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ЗСУ пояснили, що відбувається під Соледаром

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ пояснили, що відбувається під Соледаром
Під Соледаром тривають найзапекліші бої
фото: Генштаб

За добу по Соледару та околицях цього міста на Донеччині росіяни завдали 86 обстрілів різними системами артилерії

Українські захисники працюють на максимальне виснаження російських військ біля Соледара на Бахмутському напрямку, щоби навіть мінімальні успіхи ворога стали його поразкою. Про це заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.

«Саме оборонці Соледара зараз роблять все можливе, щоб виснажити ворога, максимально знизити його потенціал, щоби навіть якісь його тактичні невеликі успіхи (здобуті надзусиллями та великими втратами), вели до великої «піррової» перемоги», – зазначив Череватий.

За добу по Соледару та околицях цього міста на Донеччині росіяни завдали 86 обстрілів різними системами артилерії. Наразі Бахмутський напрямок фронту – один із головних напрямків удару ворога.

Під Соледаром тривають найзапекліші бої, російське керівництво кинуло на передову спецназівців ПВК «Вагнер» за підтримки підрозділів регулярної російської армії.

Нагадаємо, триває 321-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Зосереджує зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону, успіху не має. 

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Теги: ЗСУ війна Бахмут росіяни

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