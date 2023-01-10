Корабель/катер і 710 окупантів. Генштаб оновив втрати ворога
Більше інформації щодо ворожого корабля/катера буде надано після уточнення
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 112 470 росіян. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 10 січня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 112470 (+710) осіб ліквідовано;
- танків – 3084 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 6154 (+7) од;
- артилерійських систем – 2073 (+4) од;
- РСЗВ – 434 (+0) од;
- засоби ППО – 217 (+0) од;
- літаків – 285 (+0) од;
- гелікоптерів – 275 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1860 (+4);
- крилаті ракети – 723 (+0);
- кораблі /катери – 17 (+1) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4817 (+8) од;
- спеціальна техніка – 183 (+0).
Дані уточнюються.
«Дещо більше інформації щодо ворожого корабля/катера буде надано після уточнення», – зазначають в Генштабі.
Нагадаємо, триває 321-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Зосереджує зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону, успіху не має.
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