Корабель/катер і 710 окупантів. Генштаб оновив втрати ворога

ЗСУ від початку доби знищили вже 17 кораблів /катерів

Більше інформації щодо ворожого корабля/катера буде надано після уточнення

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 112 470 росіян. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 10 січня орієнтовно склали:

особового складу – близько 112470 (+710) осіб ліквідовано;

танків – 3084 (+4) од;

бойових броньованих машин – 6154 (+7) од;

артилерійських систем – 2073 (+4) од;

РСЗВ – 434 (+0) од;

засоби ППО – 217 (+0) од;

літаків – 285 (+0) од;

гелікоптерів – 275 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1860 (+4);

крилаті ракети – 723 (+0);

кораблі /катери – 17 (+1) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4817 (+8) од;

спеціальна техніка – 183 (+0).

Дані уточнюються.

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«Дещо більше інформації щодо ворожого корабля/катера буде надано після уточнення», – зазначають в Генштабі.

Втрати окупантів станом на ранок 10 січня Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, триває 321-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Зосереджує зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону, успіху не має.