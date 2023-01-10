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Корабель/катер і 710 окупантів. Генштаб оновив втрати ворога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Корабель/катер і 710 окупантів. Генштаб оновив втрати ворога
ЗСУ від початку доби знищили вже 17 кораблів /катерів
фото ілюстративне

Більше інформації щодо ворожого корабля/катера буде надано після уточнення

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 112 470 росіян. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 10 січня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 112470 (+710) осіб ліквідовано;
  • танків – 3084 (+4) од;
  • бойових броньованих машин – 6154 (+7) од;
  • артилерійських систем – 2073 (+4) од;
  • РСЗВ – 434 (+0) од;
  • засоби ППО – 217 (+0) од;
  • літаків – 285 (+0) од;
  • гелікоптерів – 275 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1860 (+4);
  • крилаті ракети – 723 (+0);
  • кораблі /катери – 17 (+1) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4817 (+8) од;
  • спеціальна техніка – 183 (+0).

Дані уточнюються.

«Дещо більше інформації щодо ворожого корабля/катера буде надано після уточнення», – зазначають в Генштабі.

Втрати окупантів станом на ранок 10 січня
Втрати окупантів станом на ранок 10 січня
Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, триває 321-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Зосереджує зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону, успіху не має.

Теги: ЗСУ війна росія окупанти Україна

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