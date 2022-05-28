Донбас буде українським, відновимо кожне місто й громаду: звернення президента (відео)

Якщо окупанти думають, що Лиман чи Сєвєродонецьк будуть їхніми, то вони помиляються, запевнив Зеленський

Окупанти зосередили на Донбасі максимум артилерії та резервів

Увечері 27 травня президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців.

Повний текст виступу:

Незламний народе нашої найсміливішої країни!

Усі наші захисники й захисниці!

Сьогодні хочу розпочати це звернення зі слів подяки всім, хто працює в екстреній медичній допомозі. Сьогодні їхнє професійне свято. Це люди справді незламні, справді сміливі, справді віддані добрій справі.

Неможливо навіть порахувати, скільки життів врятували працівники «екстренки». Якими б не були умови, яким би не був час, вони завжди виконують свою роботу.

Я вдячний кожному й кожній за справді швидку допомогу та реально самовіддану роботу. Вдячний за роботу в час пандемії. Вдячний, що зараз, у час повномасштабної війни, люди мають доступ до швидкої і в районах бойових дій. Вдячний за справжній героїзм, який проявляється всюди, який проявляють і фельдшери, і водії.

На жаль, ця війна забрала й життя тих, хто робив усе, щоб урятувати інших. Вічна їм памʼять!

Сьогодні представники нашої держави – Прем’єр-міністр і міністр охорони здоровʼя – вручили нагороди працівникам екстреної медичної допомоги. І це той мінімум, який держава може зробити, щоб відзначити те, що вони роблять.

Але обов’язково буде й максимум. До цієї війни, до 24 лютого, ми робили все, щоб підняти забезпечення «екстренки» та її працівників на достойний рівень. І ми обовʼязково продовжимо цю політику, коли дійдемо до миру для нашої країни.

Провів сьогодні нараду з Кабінетом Міністрів. Заслухав доповіді з широкого кола питань. Очікую від урядовців більшої активності. Зокрема, щодо подолання дефіциту пального, який утворився через російські удари по нафтопереробному заводу в Кременчуку і по нафтобазах у різних регіонах держави. І щодо забезпечення робочих місць для наших людей. І щодо інших важливих економічних питань.

Продовжую збирати для нашої боротьби якнайширшу міжнародну підтримку. Сьогодні звертався до політичної та експертної спільнот Індонезії. Говорили про загрози, які Росія створила для кожної країни у світі зараз.

Чого варта одна лише продовольча криза. Коли через російську блокаду наших портів на ринку очевидно не вистачає продовольства. А отже, провокується зростання цін. А отже, провокується політичний хаос у тих країнах, які найбільше залежать від нашого експорту.

Вдячний індонезійцям за розуміння наших аргументів, нашої країни та підтримку в протистоянні таким кризам, які провокує Росія.

Поспілкувався сьогодні зі студентами Стенфордського університету. Це один з провідних світових вишів. Було приємно побачити українських студентів і студенток, які там навчаються. Було приємно також почути, наскільки щиро й повно американська студентська спільнота усвідомлює, що ми в Україні боремось за нашу спільну свободу – одну на всіх у світі.

Запросив студентів Стенфорду після завершення навчання приєднатися до реалізації проекту відбудови України. Бо це справді буде найбільший проект із захисту свободи для їхнього покоління.

Говорив сьогодні з премʼєр-міністром Італії Маріо Драґі. І про те, як не допустити подальшого розгортання продовольчої кризи. І про постачання пального в Україну – ця тема обов’язково є в усіх моїх контактах з європейськими партнерами. І про оборонну підтримку для нашої держави.

Звичайно, детально обговорили ситуацію на полі бою. Складну ситуацію на Донбасі.

Як і передбачалося, дуже важка ситуація. Окупанти намагаються хоча б до ста днів війни досягнути тих цілей, які сподівалися реалізувати вже за перші дні після 24 лютого. Тому вони зосередили на Донбасі максимум артилерії, максимум резервів. Там і ракетні удари, і авіація – все.

Захищаємо нашу землю так, як дає змогу наявний на сьогодні оборонний ресурс. Ми робимо все для того, щоб посилити його. І посилимо.

Якщо окупанти думають, що Лиман чи Сєвєродонецьк будуть їхніми, то вони помиляються. Донбас буде українським. Тому що це – ми, це наша сутність. І навіть якщо Росія принесе туди всюди руйнацію і страждання, ми все одно відновимо кожне місто й кожну громаду. І там немає й не буде жодної реальної альтернативи нашим українським прапорам.

Як і завжди, підписав сьогодні указ про нагородження наших військових. Державними нагородами відзначені 198 військовослужбовців Збройних Сил України, чотири з них – посмертно. А також 27 військовослужбовців Головного управління розвідки.

Вічна слава всім, хто виборює нашу незалежність!

Вічна памʼять кожному й кожній, хто віддав своє життя за Україну!

Слава Україні!