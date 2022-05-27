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    Політика

    Путін «намагається знищити культуру та ідентичність українського народу» – Байден

    Американський лідер не вперше гостро висловлюється про колегу з РФ - Путін «намагається знищити культуру та ідентичність українського народу» – Байден
    Американський лідер не вперше гостро висловлюється про колегу з РФ
    фото з відкритих джерел

    Президент США звинуватив главу Кремля

    Російський президент Володимир Путін намагається знищити українську культуру та ідентичність. Про це заявив президент США Джо Байден під час виступу перед випускним класом Військово-морської академії США, повідомляє The Washington Post.

    Засуджуючи російські удари по українських школах, лікарнях та іншій цивільній інфраструктурі, американський лідер наголосив, що Путін «намагається знищити культуру та ідентичність українського народу».

    Крім того, Байден високо оцінив силу глобального співробітництва для протидії російській агресії, а також відзначив те, що Путін своїми діями спричинив розширення НАТО, мотивувавши Фінляндію та Швецію приєднатися до Альянсу.

    Нагадаємо, раніше Байден знову назвав Росію агресором і звернувся до Путіна.

    Крім того, Байден вперше назвав геноцидом дії Кремля в Україні. Також Байден пояснив, чому назвав дії рашистів в Україні геноцидом.

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    Теги: росія окупанти США Джозеф Байден НАТО війна путін Україна президент окупація #stoprussia
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    Путін «намагається знищити культуру та ідентичність українського народу» – Байден