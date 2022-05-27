Збитий російський винищувач Су-35: стало відомо, що трапилося з пілотом

Російський винищувач Су-35 вилетів з аеродрому Бельбек на перехоплення українських штурмовиків

Український МіГ-29 збив російський винищувач Су-35 над Херсонською областю

У небі Херсонщини український МіГ-29 збив російський винищувач Су-35. Трапилося це 27 травня близько 14:00. Речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив подробиці операції.

«Український МіГ-29 прикривав групу літаків ударної авіації, які завдавали ударів по ворожих військах на Херсонщині. В результаті цього авіанальоту знищено ротно-тактичну групу окупантів із технікою та живою силою», – зауважив Юрій Ігнат.

На перехоплення українських штурмовиків з аеродрому Бельбек вилетів російський винищувач Су-35. Власне, його і зустрів український МіГ-29.

Перехоплений радіобмін свідчить, що російський пілот катапультувався, а поблизу Херсона прогримів характерний вибух.

Нагадаємо, що у вечері 26 травня літак-винищувач ВПС ЗСУ успішно відпрацював ворожу ціль у небі над Чернівецькою областю.

22 травня, українські військові знищили російський винищувач Су-25 у Луганській області. Пілот катапультуватись не встиг.

18 травня під Куп’янськом у Харківській області українські захисники знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Додамо, що станом на ранок 27 травня, за підрахунками Генштабу ЗСУ українські військові знищили 206 ворожих літаків, 170 гелікоптерів та 503 безпілотники армії РФ. За приблизними підрахунками, за понад три місяці війни Росія втратила 29 750 військових.