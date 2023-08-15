Допомога дітям, батьки яких загинули на війні: мер Львова оголосив важливе рішення

Андрій Садовий: «Найскладнішим моментом під час прощання із загиблими є висловлення співчуття близьким, особливо дітям»

Неповнолітні діти, батьки яких загинули на війні, отримуватимуть у Львові 50 тис. грн. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

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Очільник Львова зауважив, що найскладнішим моментом під час прощання із загиблими є висловлення співчуття близьким, особливо дітям. Аби якось їх підтримати, депутати міської ради ухвалили рішення про виділення стипендії.

«Ми встановлюємо річну стипендію у розмірі 50 тис. на рік, яку дитина може потратити на освіту, на оздоровлення і це буде тривати до того часу, поки дитинка не буде мати 18 років. Така позиція громади», – заявив Садовий.

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Нагадаємо, у результаті ракетного удару по Львівщині пошкоджено більше десяти будинків у двох населених пунктах області та багатоквартирні житлові будинки. Також є руйнування в одному з гіпермаркетів міста.