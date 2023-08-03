Донька загиблого розвідника Журавля продовжує справу батька: чуттєві фото

Ярослава у 2020-му та у 2023-му

40-річний військовий загинув у липні 2020 року в Донецькій області під час спроби евакуації тіла полеглого командира

Ярослава Журавель, донька загиблого сержанта та розвідника Ярослава Журавля, хоче продовжити справу свого батька. Нещодавно у мережі з'явилися фото дівчини у військовій формі та зі зброєю.

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Ярослава Журавель після смерті батька вирішила наслідувати його приклад й стати військовою, щоб захищати Україну від ворогів – наразі дівчина навчається у військовому ліцеї. Донька воїна прагне помститися російським загарбникам за смерть свого тата.

Ярослава Журавель пішла стопами батька фото з відкритих джерел

Зауважимо, що у 2021 році Ярослава вступила в Київський військовий ліцей імені Івана Богуна. Тоді під час присяги її прийшли підтримати колишні воїни, які тепер вболівають за неї, як за свою дитину.

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Батько дівчини – Ярослав Журавель, який був розвідником 137-го окремого батальйону морської піхоти. 40-річний військовий загинув у липні 2020 року в Донецькій області під час спроби евакуації тіла полеглого офіцера – командира розвідувального взводу Дмитра Красногрудя, який підірвався на міні.

Група евакуації, у якій був Журавель, вирушила за тілом командира 13 липня, проте російські терористи відкрили по них вогонь. Це при тому, що в той період був оголошений режим тиші, узгоджений через ОБСЄ. Після обстрілу поранений Ярослав залишився на полі бою без допомоги, його не могли евакуювати.

Три дні поспіль росіяни не давали проводити пошукову операцію. Спочатку Журавля бачили із дрона української розвідки – чоловік надав собі медичну допомогу самотужки, однак через декілька днів стало зрозуміло, що сержант загинув від поранень. Згодом окупанти передали тіло Ярослава на підконтрольну Україні територію. Удома на захисника чекали дружина та двоє доньок.

Донька Ярослава Журавл тримає портрет покійного батька і плаче під час Маршу нескорених. 2020 рік фото з відкритих джерел

Чимало побратимів чоловіка вважають, що резонансної трагедії 2020 року – загибелі українського військового Ярослава Журавля в «сірій зоні» на Донбасі – можна було уникнути. Батько полеглого захисника звинуватив у смерті сина персонально президента Володимира Зеленського.

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До слова, у грудні 2020 року Печерський суд Києва задовольнив позов Сергія Журавля, батька загиблого військового Ярослава Журавля, і зобов’язав Держбюро розслідувань відкрити кримінальне провадження щодо президента Володимира Зеленського.

Журавель-старший звинуватив главу держави в бездіяльності, яка призвела до загибелі його сина. Батько Ярослава намагався довести, що президент як верховний головнокомандувач заборонив відправляти пораненому бійцю на допомогу спецпідрозділ, через що морпіх помер, стікаючи кров’ю.