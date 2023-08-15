Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по дитсадку, пошкоджено десять будинків: наслідки атаки по Львівщині (фото, відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Удар по дитсадку, пошкоджено десять будинків: наслідки атаки по Львівщині (фото, відео)
Пошкоджені приватні будинки у Ставчанах
фото: Максим Козицький/Telegram

У Львові уламки ракет впали на будинки на двох вулицях 

У результаті ракетного удару по Львівщині пошкоджено більше десяти будинків у двох населених пунктах області та багатоквартирні житлові будинки. Також є руйнування в одному з гіпермаркетів міста. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«У Львові уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській. Було загоряння. Є руйнування. Людей евакуювали. Є постраждалі. Їм надають всю необхідну медичну допомогу. Інформації про загиблих наразі не надходило», – написав він.

Невеликі загоряння фіксували і в інших частинах Львова. Їх оперативно загасили.

В одному з гіпермаркетів Львова через падіння уламків ракети стався обвал стелі. Надійшла також інформація про пошкодження транспортних засобів.

У Ставчанах пошкоджені десять будинків. Станом на 7 годину відомо про людей, які зазнали легких травм.

Пошкоджені будинки також у Суховолі. Постраждалих на цю мить немає.

4 фото
На весь екран
фото: Максим Козицький/Telegram

Під час нічної атаки на Львів ракета прилетіла у двір дитсадка. Там утворилася величезна вирва. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

У зв’язку з ліквідацією наслідків ракетного удару по Львову перекрито вулицю Ряшівську. 

Нагадаємо, у ніч на 15 серпня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через загрозу ракетного удару.

О 05:15 вибухи прогриміли у Львові. Також повідомлялося про серію вибухів у Львівській області. Мер Львова Андрій Садовий заявив, що силам та засобам ППО вдалося збити чималу кількість ворожих ракет під час відбиття повітряної атаки, але є влучання у багатоповерхові житлові будинки.

У зв’язку з ліквідацією наслідків ракетного удару по Львову перекрито вулицю Ряшівську. Тролейбуси №23 та 30, а також автобуси №14, 21 та 92 тимчасово змінять схему руху.

Теги: росія Львівщина війна Львів ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
У Львові та Луцьку пролунали потужні вибухи
Сьогодні, 05:27
У результаті ракетного удару у будинку виникла пожежа
Ракетний удар по Львову: є влучання у багатоповерхівки (фото)
Сьогодні, 06:33
Рятувальники загасили пожежу на будинку
Прильоти у Львові: одну з вулиць міста перекрито
Сьогодні, 07:10

Події в Україні

Атака на Дніпро: пошкоджено важливий спортивний об’єкт (фото)
Атака на Дніпро: пошкоджено важливий спортивний об’єкт (фото)
Удар по дитсадку, пошкоджено десять будинків: наслідки атаки по Львівщині (фото, відео)
Удар по дитсадку, пошкоджено десять будинків: наслідки атаки по Львівщині (фото, відео)
Ракетна атака на Дніпро: що відомо про постраждалих
Ракетна атака на Дніпро: що відомо про постраждалих
Масована атака на Україну: ЗСУ повідомили про кількість збитих ракет
Масована атака на Україну: ЗСУ повідомили про кількість збитих ракет
Окупанти атакували дитячий садок у Львові (відео)
Окупанти атакували дитячий садок у Львові (відео)
Нічна атака на Луцьк: є жертви
Нічна атака на Луцьк: є жертви

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Польська молодь стає менш прихильною до українців: невтішні результати дослідження
26K
Окупанти можуть повторно спробувати наступати на Київ – ЗСУ
21K
Європейська країна переманює українських біженців із Польщі
19K
Предстоятель Московської церкви пояснив українцям, яка зброя їм потрібна (відео)
16K
У Львові та Луцьку пролунали потужні вибухи
15K
Ексневістка Ющенка зганьбилася на вечірці в Монако (відео)

Новини

На Запоріжжі стався бій між підрозділами окупантів: подробиці від Генштабу
Сьогодні, 07:44
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 05:31
Сухо та спекотно: прогноз погоди на 15 серпня
Сьогодні, 04:55
15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:54
Окупанти намагаються повернути втрачені позиції: Генштаб назвав ділянки
Вчора, 06:46
Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
12 серпня, 06:35

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту