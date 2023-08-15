Удар по дитсадку, пошкоджено десять будинків: наслідки атаки по Львівщині (фото, відео)

У Львові уламки ракет впали на будинки на двох вулицях

У результаті ракетного удару по Львівщині пошкоджено більше десяти будинків у двох населених пунктах області та багатоквартирні житлові будинки. Також є руйнування в одному з гіпермаркетів міста. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

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«У Львові уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській. Було загоряння. Є руйнування. Людей евакуювали. Є постраждалі. Їм надають всю необхідну медичну допомогу. Інформації про загиблих наразі не надходило», – написав він.

Невеликі загоряння фіксували і в інших частинах Львова. Їх оперативно загасили.

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В одному з гіпермаркетів Львова через падіння уламків ракети стався обвал стелі. Надійшла також інформація про пошкодження транспортних засобів.

У Ставчанах пошкоджені десять будинків. Станом на 7 годину відомо про людей, які зазнали легких травм.

Пошкоджені будинки також у Суховолі. Постраждалих на цю мить немає.

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фото: Максим Козицький/Telegram

Під час нічної атаки на Львів ракета прилетіла у двір дитсадка. Там утворилася величезна вирва. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

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У зв’язку з ліквідацією наслідків ракетного удару по Львову перекрито вулицю Ряшівську.

Нагадаємо, у ніч на 15 серпня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через загрозу ракетного удару.

О 05:15 вибухи прогриміли у Львові. Також повідомлялося про серію вибухів у Львівській області. Мер Львова Андрій Садовий заявив, що силам та засобам ППО вдалося збити чималу кількість ворожих ракет під час відбиття повітряної атаки, але є влучання у багатоповерхові житлові будинки.

У зв’язку з ліквідацією наслідків ракетного удару по Львову перекрито вулицю Ряшівську. Тролейбуси №23 та 30, а також автобуси №14, 21 та 92 тимчасово змінять схему руху.