860 грн на дитину, або Чому українці не поспішають народжувати

Держава дійсно хоче подолати демографічну кризу?

Наразі суспільство жваво обговорює демографічну кризу, яку спричинила війна та виїзд українців за кордон. А от мене шокує наступне: наразі допомога від держави при народженні дитини становить 41 280 грн. Виплачують відразу 10 320 грн, далі рівними частинами протягом трьох років щомісяця перераховують 860 грн.

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Ви уявляєте? 860 грн! Такі ж виплати я отримувала майже десять років тому.

Що можна взяти за 860 грн? Один раз сходити в магазин, щоб купити молока, хліба, сиру, крупи та м'яса – і все.

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От не розумію: навіщо розтягувати цей мізер на три роки??? Позорисько. Та виплатіть матерям відразу всю суму – хоч трохи буде відчутна допомога.

Знову ж таки: пам'ятаю, раніше за другу та третю дитину виплачували значно більші кошти. Проте згодом наша жадібна влада скасувала ініціативу: нема чого матерям «жирувати».

Це показовий приклад того, як українська влада ставиться до матерів та дітей. І зараз, коли потрібно дбати про збереження нації, немає жодних ініціатив, щоб підтримати жінок, які лишилися в Україні.