Головна Думки вголос Наталія Антонюк
search button user button menu button
Наталія Антонюк Шеф-редакторка «Главкома»

860 грн на дитину, або Чому українці не поспішають народжувати

glavcom.ua
Народження дитини – вагомий удар по сімейному бюджету
фото з відкритих джерел

Держава дійсно хоче подолати демографічну кризу?

Наразі суспільство жваво обговорює демографічну кризу, яку спричинила війна та виїзд українців за кордон. А от мене шокує наступне: наразі допомога від держави при народженні дитини становить 41 280 грн. Виплачують відразу 10 320 грн, далі рівними частинами протягом трьох років щомісяця перераховують 860 грн.

Ви уявляєте? 860 грн! Такі ж виплати я отримувала майже десять років тому.

Що можна взяти за 860 грн? Один раз сходити в магазин, щоб купити молока, хліба, сиру, крупи та м'яса – і все.

От не розумію: навіщо розтягувати цей мізер на три роки??? Позорисько. Та виплатіть матерям відразу всю суму – хоч трохи буде відчутна допомога.

Знову ж таки: пам'ятаю, раніше за другу та третю дитину виплачували значно більші кошти. Проте згодом наша жадібна влада скасувала ініціативу: нема чого матерям «жирувати».

Це показовий приклад того, як українська влада ставиться до матерів та дітей. І зараз, коли потрібно дбати про збереження нації, немає жодних ініціатив, щоб підтримати жінок, які лишилися в Україні.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: діти демографічна криза українці батьки

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вбити Росію в собі – ось що найважче для мільонів русифікованих моїх земляків
Зробіть це, інакше Росія уб'є вас
24 липня, 09:00
Україна отримала серйозний удар по демографії
Найбільший виклик України після війни
Вчора, 09:13
Наприкінці навчального року школи у Польщі відвідували лише 22% біженців середнього шкільного віку
Українські біженці масово прогулюють уроки у школах Польщі: названо причину
12 липня, 18:29
Лілія Ребрик разом із сім'єю відпочиває в Туреччині
Телеведуча Лілія Ребрик різко відповіла українцям, які звинуватили її за відпочинок в Туреччині
17 липня, 14:57
Мінімальні ціни на коньяк збільшаться на 11-12% залежно від кількості зірочок, на віскі, ром та джин – на 25%
В Україні може подорожчати алкоголь
14 липня, 16:27
У поляків вимагатимуть сертифікат на знання мови
Стосується українських заробітчан. У Польщі розгорівся скандал через нове правило
18 липня, 16:53
Затримані українці обвинувачуються в незаконному виробництві тютюнових виробів
У Польщі заарештовано понад 20 українців: причина
30 липня, 02:12
Дитина була родом із Донецька
Хвилина мовчання: згадаймо 9-річну Алісу Перебийніс, яка загинула під час евакуації з Ірпеня
7 серпня, 09:00
Ракетна атака на Івано-Франківщину: загинула дитина
Ракетна атака на Івано-Франківщину: загинула дитина
Сьогодні, 13:31

Наталія Антонюк

860 грн на дитину, або Чому українці не поспішають народжувати
860 грн на дитину, або Чому українці не поспішають народжувати
Полюбила ухилянта чи Кого обирають жінки
Полюбила ухилянта чи Кого обирають жінки
Забулося, що війна? Чому у Києві так багато російської мови?
Забулося, що війна? Чому у Києві так багато російської мови?
Туалет, село та війна, або Чому росіяни вже мертві
Туалет, село та війна, або Чому росіяни вже мертві
Блекаут, сусіди та чай
Блекаут, сусіди та чай
Шкільна програма застаріла. Маємо шукати новий підхід до дитини
Шкільна програма застаріла. Маємо шукати новий підхід до дитини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
11 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17K
Генерал США назвав найскладніше завдання українського контрнаступу
9568
«Мобілізація здорового глузду». Як карати ухилянтів і втікачів за кордон?
7380
ЗСУ прокоментували ситуацію на Куп’янському напрямку
4039
На ЗАЕС окупанти виводять із ладу блоки станції – «Енергоатом»
3962
Уламки ракети впали на територію дитячої лікарні в Києві

Новини

МВС показало наслідки обстрілу на Івано-Франківщині
Сьогодні, 14:18
Екслідеру комуністів Симоненку повідомлено про підозру
Сьогодні, 10:47
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
Вчора, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
Вчора, 10:25
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
Вчора, 06:56
Історія про «десять негринят». «Слуга» Беленюк заявив, що «збирається вижити» у Раді
9 серпня, 17:51

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту