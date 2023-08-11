860 грн на дитину, або Чому українці не поспішають народжувати
Держава дійсно хоче подолати демографічну кризу?
Наразі суспільство жваво обговорює демографічну кризу, яку спричинила війна та виїзд українців за кордон. А от мене шокує наступне: наразі допомога від держави при народженні дитини становить 41 280 грн. Виплачують відразу 10 320 грн, далі рівними частинами протягом трьох років щомісяця перераховують 860 грн.
Ви уявляєте? 860 грн! Такі ж виплати я отримувала майже десять років тому.
Що можна взяти за 860 грн? Один раз сходити в магазин, щоб купити молока, хліба, сиру, крупи та м'яса – і все.
От не розумію: навіщо розтягувати цей мізер на три роки??? Позорисько. Та виплатіть матерям відразу всю суму – хоч трохи буде відчутна допомога.
Знову ж таки: пам'ятаю, раніше за другу та третю дитину виплачували значно більші кошти. Проте згодом наша жадібна влада скасувала ініціативу: нема чого матерям «жирувати».
Це показовий приклад того, як українська влада ставиться до матерів та дітей. І зараз, коли потрібно дбати про збереження нації, немає жодних ініціатив, щоб підтримати жінок, які лишилися в Україні.
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