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    Дорожній скандал у Луцьку: підрядники клали асфальт під час снігопаду (фото)

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    Мер міста закликав переробити дорогу за кошти підрядника - Дорожній скандал у Луцьку: підрядники клали асфальт під час снігопаду (фото)
    Мер міста закликав переробити дорогу за кошти підрядника
    фото Теревені про Луцьк/Facebook

    Підрядника змусять не тільки переробити ділянки, а й сплатити штраф у розмірі 200 тис. грн

    Луцькі дорожники, попри сильний снігопад, який розпочався у місті 6 грудня, не зупинили роботу і продовжували ремонтувати проїжджу частину на площі Возз'єднання. Відповідні фото з'явилися на сторінці спільноти «Теревені про Луцьк» у Facebook.

    «Українські традиції порушувати не можна!» – підписав зображення автор допису.

    На фото видно, як ремонтні роботи проводять у передвечірню пору, у сильний снігопад.

    На цей допис вже відреагував міський голова Ігор Поліщук. «Підряднику не будуть оплачені кошти за цю роботу. Робота виконувалась без погодження з ДЖКГ на свій розсуд. При настанні сприятливих умов перероблять заново і зроблять як належить», – зазначив мер Луцька.

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    Дорожній скандал у Луцьку: підрядники клали асфальт під час снігопаду (фото)
    Дорожній скандал у Луцьку: підрядники клали асфальт під час снігопаду (фото)

    Як пишуть «Волинські новини», підрядника змусять не тільки переробити ділянки, на яких за таких умов було покладено асфальт, а й сплатити штраф у розмірі 200 тис. грн.

    Через це мер звернувся до директора департаменту ЖКГ міськради Миколи Осіюка: «Я забороняю вам платити хоча би копійку за всі роботи, які були зроблені вчора цим підрядником. Ба більше, при настанні сприятливих погодних умов – все переробити, кожен сантиметр асфальту. Жоден сантиметр асфальту, який покладено в таких умовах, не може залишатися. Переробити – за кошти підрядника. Окрім того, я виставляю підряднику штраф у розмірі 200 тисяч гривень. Це означає, що ті робити, які він зробив у місті на інших об’єктах, не будуть оплачені, він подарує їх місту», – сказав Ігор Поліщук.

    Зазначимо, на роботу підрядника також звернули увагу самі мешканці міста.

    До слова, на Рівненщині між селами Антонівка та Городець узбіччя вздовж поля виклали тротуарною плиткою.

    Теги: ЖКГ дороги мер штраф Луцьк снігопад робота
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    Дорожній скандал у Луцьку: підрядники клали асфальт під час снігопаду (фото)