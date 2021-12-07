Дорожній скандал у Луцьку: підрядники клали асфальт під час снігопаду (фото)

Підрядника змусять не тільки переробити ділянки, а й сплатити штраф у розмірі 200 тис. грн

Луцькі дорожники, попри сильний снігопад, який розпочався у місті 6 грудня, не зупинили роботу і продовжували ремонтувати проїжджу частину на площі Возз'єднання. Відповідні фото з'явилися на сторінці спільноти «Теревені про Луцьк» у Facebook.

«Українські традиції порушувати не можна!» – підписав зображення автор допису.

На фото видно, як ремонтні роботи проводять у передвечірню пору, у сильний снігопад.

На цей допис вже відреагував міський голова Ігор Поліщук. «Підряднику не будуть оплачені кошти за цю роботу. Робота виконувалась без погодження з ДЖКГ на свій розсуд. При настанні сприятливих умов перероблять заново і зроблять як належить», – зазначив мер Луцька.

Як пишуть «Волинські новини», підрядника змусять не тільки переробити ділянки, на яких за таких умов було покладено асфальт, а й сплатити штраф у розмірі 200 тис. грн.

Через це мер звернувся до директора департаменту ЖКГ міськради Миколи Осіюка: «Я забороняю вам платити хоча би копійку за всі роботи, які були зроблені вчора цим підрядником. Ба більше, при настанні сприятливих погодних умов – все переробити, кожен сантиметр асфальту. Жоден сантиметр асфальту, який покладено в таких умовах, не може залишатися. Переробити – за кошти підрядника. Окрім того, я виставляю підряднику штраф у розмірі 200 тисяч гривень. Це означає, що ті робити, які він зробив у місті на інших об’єктах, не будуть оплачені, він подарує їх місту», – сказав Ігор Поліщук.

Зазначимо, на роботу підрядника також звернули увагу самі мешканці міста.

До слова, на Рівненщині між селами Антонівка та Городець узбіччя вздовж поля виклали тротуарною плиткою.