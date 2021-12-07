Мокрий сніг та вітер знеструмили 75 населених пунктів у трьох областях

Негода залишила без світла мешканців Чернігівської, Львівської та Київської областей

В Україні внаслідок сильного вітру та мокрого снігу знеструмлено 75 населених пунктів, повідомляє ДСНС.

«Станом на 7 годину 7 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, мокрий сніг) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 75 населених пунктів у трьох областях (Чернігівська – 46, Львівська – 21 та Київська – вісім)», – йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, погода в Україні сьогодні, у вівторок, 7 грудня буде похмурою та дощовою. Вдень та вночі пройдуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вдень температура повітря у різних регіонах коливатиметься від 0 до +15.

Також синоптики розповіли, коли в Україну прийдуть сильні морози.

Як раніше повідомлялося, за прогнозом синоптиків, зима 2021-2022 в Україні буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

Ще стало відомо, що погода на Новий рік здивує українців.

Читайте також: