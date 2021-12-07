  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Мокрий сніг та вітер знеструмили 75 населених пунктів у трьох областях

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго - Мокрий сніг та вітер знеструмили 75 населених пунктів у трьох областях
    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго
    фото з відкритих джерел

    Негода залишила без світла мешканців Чернігівської, Львівської та Київської областей

    В Україні внаслідок сильного вітру та мокрого снігу знеструмлено 75 населених пунктів, повідомляє ДСНС.

    «Станом на 7 годину 7 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, мокрий сніг) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 75 населених пунктів у трьох областях (Чернігівська – 46, Львівська – 21 та Київська – вісім)», – йдеться у повідомленні.

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

    Нагадаємо, погода в Україні сьогодні, у вівторок, 7 грудня буде похмурою та дощовою. Вдень та вночі пройдуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вдень температура повітря у різних регіонах коливатиметься від 0 до +15.

    Також синоптики розповіли, коли в Україну прийдуть сильні морози.

    Як раніше повідомлялося, за прогнозом синоптиків, зима 2021-2022 в Україні буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

    Ще стало відомо, що погода на Новий рік здивує українців.

    Читайте також:
    Теги: Львівщина Чернігівщина електроенергія Київщина Україна снігопад вітер негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Мокрий сніг та вітер знеструмили 75 населених пунктів у трьох областях