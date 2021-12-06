Снігопад у Києві: для посипання дворів і парків заготовлено 10 тис. тонн солі й піску

За розчищення дворів житлових будинків, міжквартальних проїздів відповідають комунальні керуючі компанії

Для подолання наслідків снігопадів у Києві комунальні керуючі компанії підготували понад 10 тисяч тонн посипального матеріалу та 157 одиниць техніки для розчищення дворів житлових будинків, міжквартальних проїздів. Також комунальне об’єднання «Київзеленбуд» підготувало 88 одиниць техніки для розчищення територій парків та скверів. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

«Кожне підприємство має свою зону відповідальності і територію, за якою закріплені бригади механізованого та ручного прибирання, адже є локації, де габаритна техніка просто не проїде. Загалом працює близько 3,6 тис. працівників житлово-експлуатаційних дільниць та близько тисячі працівників районних зеленбудів. Однак пам’ятати про свій обов’язок вчасно приводити до ладу закріплену на за ними територію міста повинні усі служби та підприємства незалежно від форми власності – комунальні чи приватні. Контроль за цим здійснюють інспектори благоустрою», – сказав Пантелеєв.

Він також зазначив, що на складах підприємств підготовлений посипальний матеріал: сіль, пісок. За потреби, враховуючи погоду, підприємства здійснюватимуть додаткову закупівлю матеріалу.

Нагадаємо, що в Києві з вечора 5 грудня засніжило.

Упродовж ночі у столиці працювали 309 одиниць спецтехніки. Протиожеледними засобами обробляли, в першу чергу, мости і шляхопроводи, підйоми та спуски, покриття із бруківки, тротуари.

За прогнозами синоптиків протягом усього тижня у столиці ймовірні снігопади.

6 грудня у Києві та Київській області на дорогах буде ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий).

До слова, у період новорічних свят в Україні температура повітря може опуститися до -15 градусів. Однак снігу, на жаль, не варто очікувати.

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